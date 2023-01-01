В Карловых Варах горело здание международного аэропорта

В ночь на 29 января в зале вылета карловарского аэропорта произошел пожар. В это время там никого не было — рейсов в Карловы Вары на воскресенье не планировалось. Однако вмешательство пожарных далось с трудом, пламя перекинулось на каркас здания. Объявили вторую степень пожарной тревоги.

Пожарные узнали о пожаре в международном аэропорту Карловы Вары в половине третьего ночи в воскресенье. Загорелась изоляция в корпусе здания вылета. По словам пресс-секретаря региональной пожарной охраны Мартина Касала, пожар, вероятно, начался из-за неисправности электропроводки.

Еще до прибытия пожарных в аэропорт полицейские пытались потушить пламя ручными огнетушителями. Но огонь распространился под крышу из листового металла, поэтому ее пришлось предварительно частично разобрать. Затем пожарные применили специальное оборудование Cobra для борьбы с пламенем. По словам Касала, горело снаружи здания и внутри зала.

Когда начался пожар, аэропорт был пуст. Запланированных перелетов в воскресенье не было. Раньше рейсы из Карловых Вар выполнялись в основном в Россию. В настоящее время аэропорт используется для сезонных чартерных рейсов. В начале января аэропорт объявил, что этим летом к существующим маршрутам в Турцию и Крит добавится новый авиарейс в Болгарию.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.