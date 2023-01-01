В Карловых Варах горело здание международного аэропорта

Пожарные узнали о пожаре в международном аэропорту Карловы Вары в половине третьего ночи в воскресенье. Загорелась изоляция в корпусе здания вылета. По словам пресс-секретаря региональной пожарной охраны Мартина Касала, пожар, вероятно, начался из-за неисправности электропроводки.
Еще до прибытия пожарных в аэропорт полицейские пытались потушить пламя ручными огнетушителями. Но огонь распространился под крышу из листового металла, поэтому ее пришлось предварительно частично разобрать. Затем пожарные применили специальное оборудование Cobra для борьбы с пламенем. По словам Касала, горело снаружи здания и внутри зала.
Когда начался пожар, аэропорт был пуст. Запланированных перелетов в воскресенье не было. Раньше рейсы из Карловых Вар выполнялись в основном в Россию. В настоящее время аэропорт используется для сезонных чартерных рейсов. В начале января аэропорт объявил, что этим летом к существующим маршрутам в Турцию и Крит добавится новый авиарейс в Болгарию.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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