Женщина-водитель в Остраве настолько доверилась навигации, что застряла на трамвайных путях

На прошлой неделе в четверг полицейские в Остраве застали курьезный случай. Молодая женщина-водитель на автомобиле Fabia застряла на трамвайных путях в районе остановки Dolní Vítkovice. Она настолько доверилась навигации, что не проверила, куда едет.

В четверг вечером она ехала по улице Ruská. Когда навигатор сказал ей свернуть, она сделала это несмотря на то, что въезжала на трамвайные пути.

«Она проехала примерно 30 метров, пока машина не застряла», — сказала пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.

Полиция оштрафовала женщину на месте. Ей также посоветовали в следующий раз не так сильно доверять навигатору и проверять, что она едет по дороге.

«К счастью, никто не пострадал. На место прибыли пожарные и достали автомобиль. Пока его убирали с путей, движение трамваев в этом направлении пришлось остановить», — добавила пресс-секретарь.

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