Пожилая женщина в Гавиржове выпала из окна

Следователи в Гавиржове выясняют обстоятельства трагической смерти 83-летней женщины, которая погибла после падения из окна многоквартирного дома.

Об инциденте сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова. По ее словам, женщина выпала из окна в воскресенье около полудня, трагедия произошла на улице Národní třída.

«Женщина 1939 года рождения получила травмы, от которых скончалась на месте», — рассказала она.

На данный момент полиция исключает постороннее вмешательство, поэтому рассматривается версия несчастного случая или самоубийства.

Источник: novinky.cz

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