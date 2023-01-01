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Пожилая женщина в Гавиржове выпала из окна

Пожилая женщина в Гавиржове выпала из окна

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
30 января
15:20
48
Следователи в Гавиржове выясняют обстоятельства трагической смерти 83-летней женщины, которая погибла после падения из окна многоквартирного дома.

Пожилая женщина в Гавиржове выпала из окна

Об инциденте сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова. По ее словам, женщина выпала из окна в воскресенье около полудня, трагедия произошла на улице Národní třída. 

«Женщина 1939 года рождения получила травмы, от которых скончалась на месте», — рассказала она.

На данный момент полиция исключает постороннее вмешательство, поэтому рассматривается версия несчастного случая или самоубийства.

 

Источник: novinky.cz

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