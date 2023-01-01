Пожилая женщина в Гавиржове выпала из окна

Об инциденте сообщила пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова. По ее словам, женщина выпала из окна в воскресенье около полудня, трагедия произошла на улице Národní třída.
«Женщина 1939 года рождения получила травмы, от которых скончалась на месте», — рассказала она.
На данный момент полиция исключает постороннее вмешательство, поэтому рассматривается версия несчастного случая или самоубийства.
Источник: novinky.cz
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