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ВИДЕО: в Праге пьяная женщина отказывалась покидать аквапарк. Она валялась в раздевалке полуголая и кричала

ВИДЕО: в Праге пьяная женщина отказывалась покидать аквапарк. Она валялась в раздевалке полуголая и кричала

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
31 января
08:01
300
Инцидент с сильно пьяной женщиной решали в воскресенье, 29 января, сотрудники полиции в аквацентре на Праге 8. Женщина, выпившая бутылку крепкого алкоголя, игнорировала призывы уйти, кричала и каталась по земле.

ВИДЕО: в Праге пьяная женщина отказывалась покидать аквапарк. Она валялась в раздевалке полуголая и кричала

Ее сын также наблюдал за всей этой сценой. Полиция опубликовала видео инцидента.

 

Патруль направился в аквацентр на основании сообщения о том, что женщина отказывается покидать территорию бассейна.

В общей раздевалке нашли 42-летнюю женщину, которая каталась по полу и не могла встать. «Она проклинала и посетителей, и персонал бассейна. Позже она переключила свое «внимание» и на патруль. Когда к ненормативной лексике она добавила толчки и плевки, полицейские надели на нее наручники», — рассказала пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.

Дыхательный тест на наличие алкоголя в крови нельзя было провести, потому что женщина отказалась его сделать. У нее в шкафу стояла почти пустая бутылка из-под крепкого алкоголя. Впоследствии ее перевезли в следственный изолятор.

Подруга, которая была с ней в бассейне, позаботилась о ее сыне.

Источник: novinky.cz

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