Ученики в Чехии 31 января получают свои полугодовые табели успеваемости в школе

​Около миллиона учеников начальной школы и 463 000 учеников средней школы получат сегодня табели успеваемости за полугодие. Среди них будет около 109 000 первоклассников, которые впервые получат оценку своих школьных работ.

В пятницу, 3 февраля, у школьников будут однодневные каникулы, а с понедельника, 6 февраля, в школах в некоторых районах Праги и девяти других районах республик начнутся весенние каникулы.

Сегодня Владимир Балаш впервые в качестве министра образования примет участие в церемонии, посвященной окончанию первого полугодия учебного года. Он вручит табели успеваемости ученикам начальной школы в Вшетатах, где также посетит мемориал Яна Палаха.

Каникулы в середине года едины по всей Чешской Республике, но следующие за ними недельные весенние каникулы различаются по районам. В этом году в некоторых районах, включая половину Праги, они начинаются в понедельник 6 февраля, а в других районах — в последующие недели. В последних районах, таких как Брецлав, Годонин, Вышков и другая половина Праги, весенние каникулы заканчиваются 19 марта.

Школы в Чехии 31 января выдают ученикам табель успеваемости за первую половину года. Итоговый табель с оценками за школьный год выдается в конце учебного года.

Источник: ceskenoviny.cz

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