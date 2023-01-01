С завтрашнего дня дорожает комплексная страховка PVZP. Где можно купить ее сегодня по старой цене?

Редакция 420on получила информацию, что уже завтра, 1 февраля, страховая компания pVZP вносит изменения в стоимость медицинских страховых полисов для иностранцев.

– Полис для студентов дорожает с 16 836 крон до 17 385 крон

– Полис для не студентов на 1 год дорожает с 25 760 крон до 26 600 крон

– Полис для не студентов на 2 года дорожает с 46 782 крон до 48 308 крон

Если вы планировали покупать комплексную страховку и не хотите переплачивать, то еще можете успеть оформить страховку по старой цене, которая будет актуальна весь сегодняшний день.

Сделать это можно, к примеру, у Оксаны Мансуровой, которая консультирует по страхованию (не только медицинскому, но также недвижимости, транспорта и т. д.). Сегодня, в связи с такой ситуацией, она работает до 21:00, чтобы успеть принять всех желающих.

Записаться к ней на прием можно на сайте mansurova.cz, а также по телефону +420 776 775 595. Либо вы можете просто прийти по адресу в Праге Jindřišská 2, офис №329 в живую очередь.

Важно! С 1 февраля страховку нельзя будет оплачивать наличными — только через QR-код.

На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

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