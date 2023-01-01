С завтрашнего дня дорожает комплексная страховка PVZP. Где можно купить её сегодня ещё по старой цене?

Редакция 420on получила информацию, что уже завтра, с 1 февраля, страховая компания pVZP вносит изменения в стоимость медицинских страховых полисов для иностранцев.

- Полис для студентов дорожает с 16.836 крон до 17.385 крон

- Полис для не студентов на 1 год дорожает с 25.760 крон до 26.600 крон

- Полис для не студентов на 2 года дорожает с 46.782 крон до 48.308 крон

Если вы планировали покупать комплексную страховку и не хотите переплачивать, то еще можете успеть оформить страховку по старой цене, которая будет актуальна ещё весь сегодняшний день.

Сделать это можно, к примеру, у Оксаны Мансуровой, которая помогает в вопросах консультаций по страхованию (не только студентов, но также и недвижимости, транспорта и т.д). Сегодня, в связи с такой ситуацией, она работает до 21:00, чтобы успеть принять всех желающих.

Вот тут можно записаться к ней на прием — mansurova.cz, а также по телефону (+420 776 775 595) либо можно просто прийти по адресу в Праге Jindřišská 2, офис №329 в живую очередь.

Важно! С 1 февраля страховку нельзя будет оплачивать наличными — только через QR код.

На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

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