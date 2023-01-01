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Несправедливый учитель? В феврале в Праге заслушают других свидетелей по делу убийцы преподавателя

Несправедливый учитель? В феврале в Праге заслушают других свидетелей по делу убийцы преподавателя

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
31 января
14:00
264
Пражский городской суд вернулся к рассмотрению дела Ярослава Ржехака, который, по версии обвинения, весной прошлого года убил преподавателя профессиональной средней школы в пражском районе Михле. Суд заслушал свидетелей и экспертов, которые настоятельно рекомендовали молодому человеку пройти амбулаторное лечение. Ржехаку грозит до 20 лет лишения свободы. Молодой человек признался в преступлении и заявил суду в декабре, что учитель спровоцировал его. Основной судебный процесс возобновится в феврале.

Несправедливый учитель? В феврале в Праге заслушают других свидетелей по делу убийцы преподавателя

По мнению экспертов, заслушанных судом в пятницу, Ржехак не страдает психическим заболеванием, но у него нарушено развитие речи. Эксперты полагают, что учитель намеренно не учитывал это обстоятельство при преподавании.

Одновременно с этим эксперты заявили, что Ржехак был способен осознать незаконность своих действий. На момент совершения преступления его когнитивные способности были сохранены, но навыки контроля были значительно снижены. «Он увидел неразрешимую ситуацию и решил устранить источник трудностей. Для него это был учитель», — пояснил эксперт. 

Эксперты рекомендовали для обвиняемого амбулаторное лечение в сочетании с психотерапией вместо возможного тюремного заключения. По их мнению, стационарное лечение не требуется, так как молодой человек сейчас не представляет опасности для общества. Без этой превентивной миры Ржехак может действовать импульсивно и снова оказаться в кризисной ситуации, считают они.

По версии обвинения, молодой человек убил 47-летнего учителя утром 31 марта прошлого года, поскольку днем ранее учитель поставил ему отметку о неуспеваемости по предмету «Коммуникационные технологии». Из-за плохой оценки, а также давних плохих отношений между ним и учителем, по словам прокурора, у подсудимого появилось чувство несправедливости и разочарования.

Обвинение утверждает, что молодой человек сначала хотел поджечь учителя, но потом решил его сразу убить. Он спрятался в школьном туалете и ждал, пока учитель войдет в свой кабинет. Там молодой человек напал на него с мачете длиной 60 сантиметров, нанеся несколько ударов по голове, шее и спине. Врачи не смогли помочь пострадавшему.

Заслушав экспертов, суд зачитал показания свидетелей, в частности сотрудников и учеников школы. Некоторые студенты заявили, что учитель был несправедлив, а другие сказали, что он был строг, но при этом пытался помочь во время экзамена. Впоследствии судья отложил слушание, чтобы вызвать свидетеля, который якобы перестал учиться из-за стиля преподавания покойного преподавателя.

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