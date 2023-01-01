Неограниченный интернет за 199 крон? Не попадайтесь на удочку мошенников

​По всей Чешской Республике начали распространяться SMS-сообщения со ссылками на мошеннические сайты, имитирующие сайт Vodafone. Мошенники предлагают тариф с безлимитным интернетом за 199 крон.

О новой угрозе предупредила группа национальной безопасности CSIRT.CZ.

На прошлой неделе компания Vodafone объявила о повышении цен на свои услуги мобильной связи с фиксированным тарифом, после чего практически сразу же разгорелись дебаты о том, насколько оправдано повышение цен.

В последние дни многие люди действительно ищут лучшие предложения и даже рассматривают возможность перехода к конкурентам. Но именно этим сейчас пытаются воспользоваться кибермошенники, обещая им невероятно щедрые предложения.

Ссылки на рекламное предложение с безлимитным тарифом рассылаются случайным образом через SMS на внутренние мобильные номера. Хотя мошеннический сайт имитирует сайт Vodafone, клиенты других операторов также могут получить сообщение и попасть в ловушку.

Предполагается, что это будет тариф Premium 5G с неограниченными звонками, SMS-сообщениями и даже неограниченным интернетом, который якобы предлагается всего за 199 крон в месяц вместо первоначальных 1307 крон. Для того чтобы заставить пользователей быстрее кликнуть на предложение, кибермошенники сообщают им, что заказ такого удобного тарифа займет всего 10 или 20 минут.

"Это фишинговый сайт, который просит пользователей войти в свой интернет-банкинг. Пользователям рекомендуется не отвечать на подозрительные предложения с неизвестных номеров", - предупреждает Павел Башта, аналитик по безопасности команды CSIRT.CZ.

Если люди попадутся на удочку мошенников и предоставят им запрашиваемые данные, они рискуют потерять деньги на своем счете. Поэтому им следует немедленно связаться со своим банком и проконсультироваться с сотрудниками о том, как предотвратить снятие денег.

Что такое фишинг?

Интернет-мошенники часто рассылают электронные письма, создающие впечатление, что они исходят от надежной компании, банка, офиса или веб-сайта.

Используя эти сообщения, злоумышленники пытаются выманить конфиденциальную информацию, например, банковские счета. Затем они используют эти данные для хищения средств со счета жертвы.

Источник: novinky.cz

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