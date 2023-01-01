Чешские СМИ: в России полиция задержала супружескую пару в ресторане за разговоры о войне

Полицию вызвал владелец ресторана. Супруги рассказали, что полицейские около часа держали их в наручниках на полу, прежде чем увести на допрос. Там они узнали, что их задержание связано с антивоенными заявлениями.
В отношении супругов полицейские составили протокол о мелком хулиганстве. На женщину, которую потом отпустили, был также составлен протокол о так называемой дискредитации российской армии, суд рассмотрит его позже.
Дискредитация российской армии, то есть распространение информации, которая расходится с официальной интерпретацией Москвой войны на Украине, считается в России уголовным преступлением. Женщину, скорее всего, выпустили на свободу, поскольку у нее маленький ребенок, пишут СМИ.
Источник: novinky.cz
420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.
Что еще можно делать на 420on:
Играть в игры для изучения чешского языка
Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
Вступите в группу Facebook