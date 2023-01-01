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Чешские СМИ: в России полиция задержала супружескую пару в ресторане за разговоры о войне

Чешские СМИ: в России полиция задержала супружескую пару в ресторане за разговоры о войне

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
31 января
20:09
241
Суд в Краснодаре на юге России приговорил мужчину к 15 суткам тюрьмы за критические высказывания о войне в Украине, когда он находился с женой в ресторане. Об этом Rádio Svoboda сообщило 31 января на одном из своих сайтов со ссылкой на адвоката задержанного Алексея Овчинникова.

Чешские СМИ: в России полиция задержала супружескую пару в ресторане за разговоры о войне

Полицию вызвал владелец ресторана. Супруги рассказали, что полицейские  около часа держали их в наручниках на полу, прежде чем увести на допрос. Там они узнали, что их задержание связано с антивоенными заявлениями.

В отношении супругов полицейские составили протокол о мелком хулиганстве. На женщину, которую потом отпустили, был также составлен протокол о так называемой дискредитации российской армии, суд рассмотрит его позже.

Дискредитация российской армии, то есть распространение информации, которая расходится с официальной интерпретацией Москвой войны на Украине, считается в России уголовным преступлением. Женщину, скорее всего, выпустили на свободу, поскольку у нее маленький ребенок, пишут СМИ.

Источник: novinky.cz

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