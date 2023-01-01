Курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге

Организаторы акции протеста заявили, что компания в одностороннем порядке изменила систему вознаграждения, и что у большинства курьеров финансовое вознаграждение за доставку еды сократилось примерно на 20%. По их словам, после учета инфляции доходы курьеров снизились в среднем на 50%.
Утром 1 февраля несколько десятков курьеров компании Wolt провели на Вацлавской площади в Праге демонстрацию за улучшение условий оплаты труда. Участвующие в акции курьеры построили пирамиду из своих фирменных сумок и рюкзаков.
Некоторые из них несли транспаранты с лозунгами "Курьер - не раб" или "Wolt = несчастье". Многие из них держали свистели и скандировали лозунги, такие как "Курьер - не баран".
Организаторы протеста объявили однодневную забастовку в среду, чтобы выразить свое недовольство отношением компании. По их словам, компания регулярно снижает размер возмещения, который курьеры видят в мобильном приложении перед принятием заказа. Они также возмущены тем, что курьерам стали невыгодно начислять километраж, который они проезжают.
После полудня протестующие планируют передать петицию со своими требованиями представителям компании в ее штаб-квартире в Праге 7. Один из протестующих сказал, что система оплаты труда изменилась на прошлой неделе. По его словам, раньше фиксированная цена за заказ составляла около 60-70 крон, а затем цена увеличивалась в зависимости от расстояния, которое проехал курьер.
Протестующие курьеры обеспокоены тем, что теперь за два заказа от одной и той же компании они будут получать плату, как за один, и в своей петиции они требуют два вознаграждения за дублирование заказов.
Технологический стартап Wolt был основан в 2014 году в Финляндии. В настоящее время она работает в 23 странах. Компания Wolt вышла на чешский рынок пять лет назад и в настоящее время работает в 20 городах. В Чешской Республике аналогичным бизнесом занимаются компании по доставке, такие как Dáme jídlo и Bolt.
Источник: novinky.cz
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