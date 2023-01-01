Курьер — это не раб. Курьеры компании Wolt вышли на демонстрацию в Праге

Несколько десятков курьеров компании Wolt собрались на Вацлавской площади в Праге утром 1 февраля. Они проводили демонстрацию против изменений в оплате труда и сокращения гонораров.

Организаторы акции протеста заявили, что компания в одностороннем порядке изменила систему вознаграждения, и что у большинства курьеров финансовое вознаграждение за доставку еды сократилось примерно на 20%. По их словам, после учета инфляции доходы курьеров снизились в среднем на 50%.

Утром 1 февраля несколько десятков курьеров компании Wolt провели на Вацлавской площади в Праге демонстрацию за улучшение условий оплаты труда. Участвующие в акции курьеры построили пирамиду из своих фирменных сумок и рюкзаков.

Некоторые из них несли транспаранты с лозунгами "Курьер - не раб" или "Wolt = несчастье". Многие из них держали свистели и скандировали лозунги, такие как "Курьер - не баран".

Организаторы протеста объявили однодневную забастовку в среду, чтобы выразить свое недовольство отношением компании. По их словам, компания регулярно снижает размер возмещения, который курьеры видят в мобильном приложении перед принятием заказа. Они также возмущены тем, что курьерам стали невыгодно начислять километраж, который они проезжают.

После полудня протестующие планируют передать петицию со своими требованиями представителям компании в ее штаб-квартире в Праге 7. Один из протестующих сказал, что система оплаты труда изменилась на прошлой неделе. По его словам, раньше фиксированная цена за заказ составляла около 60-70 крон, а затем цена увеличивалась в зависимости от расстояния, которое проехал курьер.

Протестующие курьеры обеспокоены тем, что теперь за два заказа от одной и той же компании они будут получать плату, как за один, и в своей петиции они требуют два вознаграждения за дублирование заказов.

Технологический стартап Wolt был основан в 2014 году в Финляндии. В настоящее время она работает в 23 странах. Компания Wolt вышла на чешский рынок пять лет назад и в настоящее время работает в 20 городах. В Чешской Республике аналогичным бизнесом занимаются компании по доставке, такие как Dáme jídlo и Bolt.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.