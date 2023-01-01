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Суд рассмотрит заявления организатора антиправительственных митингов о ядерной атаке Чехии на Россию

Суд рассмотрит заявления организатора антиправительственных митингов о ядерной атаке Чехии на Россию

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
01 февраля
18:09
75
​Заявления организатора антиправительственных демонстраций Ладислава Врабеля о ядерной атаке Чехии на Россию будут рассматриваться судом. Прокурор подал ходатайство о наказании его за распространение тревожного сообщения.

Суд рассмотрит заявления организатора антиправительственных митингов о ядерной атаке Чехии на Россию

В ноябре прошлого года Врабель заявил в видеоролике, что правительство Чехии хочет атаковать Россию ядерными боеголовками. Полиция арестовала его за это в позапрошлую субботу. Врабель отрицал, что распространял такие сообщения.

Дело будет рассматривать районный суд Праги 1, который уже назначил основное судебное разбирательство на 2 марта.

Организатор антиправительственных демонстраций Ладислав Врабель в ноябре прошлого года опубликовал видео, в котором заявил, что Чехия готовит ядерный удар по России. «Наше правительство очень четко знает, с кем мы будем воевать. Наше правительство хочет атаковать Российскую Федерацию ядерными боеголовками с истребителей», — сказал Врабель. «Если наше правительство сделает это, российская сторона ответит ударом и направит в Чехию ядерные боеголовки. Поэтому, если вы не понимаете, что пытается сделать министр Яна Чернохова, тогда садитесь на диван и наслаждайтесь последними месяцами своей жизни», — добавил он.

Полиция арестовала Врабеля в позапрошлую субботу. Полиция должна закрыть дело в течение 14 дней, затем прокурор может отложить его или подать ходатайство о наказании в суд.

Врабель отрицал распространение сообщения в социальных сетях. По его словам, в ролике он лишь рассуждал о том, почему правительство хочет обменять шведские «Грипены» на американские F-35. 

В сентябре и октябре прошлого года Врабель организовал в Праге антиправительственные протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек. В коммерческом регистре он фигурирует в компаниях, управляющих пиццериями в Ческе-Будеевицах. В то же время, по данным сервера Aktuálně.cz, у Врабеля есть долги за социальную и медицинскую страховку и банковский кредит.

Из-за своих долгов Врабель подал заявление о банкротстве в марте 2021 года и обратился в суд с просьбой о списании долгов. Однако, по словам конкурсного управляющего, Врабель не сделал все возможное, чтобы удовлетворить кредиторов. В начале января с этим согласился и Окружной суд в Ческе-Будеевице, отменивший списание долга Врабеля и объявивший его имущество банкротом. Активист заявил, что считает судебный процесс политическим процессом.

Источник: ct24.ceskatelevize

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