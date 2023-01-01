Андрей Воронин взломал чешскую визовую систему и заработал 850 миллионов крон

Начался судебный процесс по делу о беспрецедентной атаке на визовую систему в Чехии. Обвиняемыми являются 12 человек — русские и вьетнамцы, проживающие в Праге. И они получали сотни тысяч крон за место в листе ожидания.

Один из обвиняемых, Андрей Воронин, долгие годы жил обычной жизнью обеспеченного русского в Праге. Уроженец Новосибирска, он приехал в Чехию с родителями и братом, снял квартиру в новостройке у реки Влтавы и занялся бизнесом. Он не появлялся на публике, был незаметен.

36-летний парень был пойман полицией в 2018 году благодаря информации от секретных служб, которые обвинили его во взломе визовой системы, через которую вьетнамцы обращались в посольство в Ханое за разрешением на пребывание в Чехии.

Ущерб от его деятельности оценивается в 853 миллиона крон. Теперь Андрею Воронину, его семье и семи предполагаемым вьетнамским сообщникам предъявлены обвинения в нескольких преступлениях.

Воронин также пытался избежать внимания общественности до начала судебного процесса, который начался на этой неделе. "Я не чувствую себя виноватым", - сказал он. Воронин отказался отвечать на вопросы судьи, попросил провести процесс без него и быстро покинул зал суда.

С 2009 года вьетнамцы должны были подавать заявления на чешские визы в электронном виде, через систему под названием Visapoint. Это было сделано для того, чтобы покончить с очередями у посольства Чехии в Ханое, где хорошие места в листе ожидания можно было купить только через местную мафию.

По версии обвинения, Андрею Воронину впервые удалось "взломать" систему записи для выдачи виз в 2015 году.

Андрей Воронин и его брат Александр, выпускник пражского факультета математики и физики, смогли обойти систему довольно легко: они использовали компьютерную программу, разработанную Андреем, которая смогла "протолкнуть" через систему те заявления на визу, которые выбирали братья.

Программа также отменяла проверочный код CAPTCHA — серию букв и цифр, которые необходимо скопировать с изображения, чтобы доказать системе, что она общается с живым человеком. Другая программа смогла сделать так, что веб-приложение, через которое подавалось заявление, оказалось недоступным для обычных заявителей.

Благодаря этому Воронины, по данным полиции, смогли регистрировать для подачи заявления на визу тех вьетнамцев, которые заплатили им заранее. В документах описывается, как они собирали деньги через посредников, которыми были вьетнамцы, давно живущие в Чехии.

Плата за успешную подачу заявления на визу составляла 15 000 евро — примерно 380 000 крон. Общий итог за четыре года: 2990 заявлений на визу, заработано 853 миллиона крон.

Интерес к жизни и работе в Чехии тогда был огромным, ежегодно до 15 тысяч вьетнамцев обращались за визами.

Александр Воронин признался в суде, что они оказывали платные услуги заявителям на визу так, чтобы заявления клиентов были успешными, поскольку превышение спроса и предложения было огромным.

"Но я не согласен, что это было сделано с плохой целью, которой является блокировка", - сказал Александр Воронин, который был единственным членом семьи, предоставившим суду более развернутое заявление.

Сообщения о том, что визовая система подвержена манипуляциям, регулярно поступали от Информационной службы безопасности политикам в период с 2013 по 2016 год. В публичном годовом отчете служба контрразведки описала, как кто-то наживается на выдаче виз.

Поэтому в 2017 году госдепартамент закрыл электронную систему и заменил ее простым телефонным звонком. Те, кто хотел получить визу, должны были позвонить по специальной линии в Ханое.

Однако Андрей Воронин "справился" и с этим, согласно обвинительному заключению: из сотен SIM-карт, USB-микрокомпьютеров и другого оборудования он соорудил самодельную телефонную станцию, которая использовалась для бомбардировки линии 84 232 321 378 посольства Чехии звонками из его пражской квартиры.

"АТС перегрузила номер настолько, что линия посольства была постоянно занята", - описала в суде прокурор Петра Ульрихова.

Организация сделок, передача миллионов крон наличными и списков счастливчиков происходила в торговом центре "Зличин" на окраине Праги.

Александр Воронин перед встречами с посредниками в пражском торговом центре на Зличине поспешно переодевался в другую одежду, чтобы запутать возможные группы наблюдения. Андрей, напротив, наблюдал за встречами в кафе издалека, чтобы вовремя обнаружить что-либо подозрительное. В общении с вьетнамцами, особенно через Viber, они использовали вымышленные имена Лукаш Блаха и Лукаш Валента.

Нейла Воронина, мать обвиняемых братьев (и сама также представшая перед судом), отрицала свою причастность к преступлениям. По данным полиции, она , как и отец Воронина — Владимир, была менеджером группы. Они занимались банковскими счетами или управляли квартирами, которые семья купила на деньги вьетнамцев. Девушка Андрея, Кристина Новикова, в свою очередь, покупала комплектующие для сборки оборудования и помогала братьям с различными другими услугами.

"Я не согласна с обвинением, потому что я ничего не совершала", - сказала Нейла Воронина, добавив, что из-за обвинения она принимает антидепрессанты. Она не захотела отвечать на вопросы суда и прокурора. Не было и ее мужа Владимира. "Я не согласен абсолютно ни с чем из того, в чем меня обвиняют", - сказал он. Девушка Андрея, Кристина Новикова отрицает все обвинения. Обвиняемые вьетнамцы, которые живут в Чехии уже несколько десятилетий, в суде заявили: “Мы были просто визовыми посредниками и переводчиками”.

Источник: seznamzpravy.cz

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