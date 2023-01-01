В Чехии вор забрал из сейфа золото на миллионы крон, но при этом посмотрел в камеру

Полиция опубликовала видеозапись с места преступления и обратились к общественности с просьбой помочь в поисках.
Пресс-секретарь полиции Богумил Малашек сообщил, что мужчина выбрал здание компании в районе Брно-Венков (полиция не дала более точной информации). Подозреваемый с рюкзаком на спине проник внутрь, повредив одно из окон. Он закрыл камеру видеонаблюдения порванной бумажной коробкой, но перед этим внимательно посмотрел в объектив.
«Используя найденные в здании ключи, он быстро открыл сейф и похитил из него слитки драгоценных металлов на сумму в несколько миллионов крон», — сказал пресс-секретарь.
Криминалисты просят сообщить информацию о личности мужчины, который попал на камеру наблюдения, по телефону экстренной службы 158.
Источник: novinky.cz
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