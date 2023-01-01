В Чехии пьяная женщина в нижнем белье домогалась гостей роскошного ресторана

Полураздетая пьяная женщина примерно 60 лет начала довольно громко стучать во французское окно. Один из сотрудников сообщил об инциденте по телефону 156.
«Женщина грубила приходящим клиентам и раздраженно кричала на вызванных полицейских. Тест на наличие алкоголя в крови показал более двух промилле. Полицейские сопроводили ее и усадили в ближайшую нишу, чтобы она не поранилась сама и не нанесла ущерб, когда стучала в окна. В это время она схватила одного из полицейских за шею, поэтому им пришлось надеть на нее наручники», — рассказал представитель полиции Якуб Ганем.
Возможное правонарушение будет рассматриваться должностными лицами в порядке административного производства, добавил он.
Источник: novinky.cz
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