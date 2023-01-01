В Чехии пьяная женщина в нижнем белье домогалась гостей роскошного ресторана

Женщина в бюстгальтере 3 февраля удивила посетителей дорогого ресторана в центре Брно. Она стучала в окно с улицы, чтобы показать себя гостям, которые в это время ужинали.

Полураздетая пьяная женщина примерно 60 лет начала довольно громко стучать во французское окно. Один из сотрудников сообщил об инциденте по телефону 156.

«Женщина грубила приходящим клиентам и раздраженно кричала на вызванных полицейских. Тест на наличие алкоголя в крови показал более двух промилле. Полицейские сопроводили ее и усадили в ближайшую нишу, чтобы она не поранилась сама и не нанесла ущерб, когда стучала в окна. В это время она схватила одного из полицейских за шею, поэтому им пришлось надеть на нее наручники», — рассказал представитель полиции Якуб Ганем.

Возможное правонарушение будет рассматриваться должностными лицами в порядке административного производства, добавил он.

Источник: novinky.cz

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