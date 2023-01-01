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Чеха, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, приговорили к 20 годам тюрьмы

Чеха, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, приговорили к 20 годам тюрьмы

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
03 февраля
18:29
559
В четверг, 2 февраля, суд повторно приговорил Алойза Полака к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне сепаратистов в период с 2016 по 2020 год.

Чеха, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, приговорили к 20 годам тюрьмы

Мужчина, находящийся в бегах, обвиняется в убийстве по меньшей мере четырех военнослужащих украинских правительственных войск, однако, согласно приговору, не доказано, что Полак кого-либо убил.

Судья городского суда Праги Хана Халоупкова подчеркнула, что то, что происходило и происходит в Украине, достойно осуждения и что нет никаких сомнений в намерениях, с которыми Полак отправился в страну.

По ее мнению, вполне вероятно, что он кого-то убил, но прокурор опирался только на собственные заявления Полака в Facebook, что является недостаточным доказательством для суда.

«Мы не считаем возможным осудить его только на основании того, что он написал в Facebook, что он застрелил человека, когда у нас нет возможности проверить это из другого источника», — сказала судья.

«В демократическом государстве человек должен быть осужден только за то, что может быть доказано», — добавила Халоупкова.

По словам прокурора Марека Бодлака, Полак выехал из Чехии в декабре 2016 года на территорию, контролируемую военными формированиями так называемой Донецкой Народной Республики. Он был вооружен и экипирован и приступил к выполнению боевых задач. Сначала он был снайпером, потом командиром взвода. Полаку предъявили обвинения в теракте и участии в террористической группе.

Чешские суды уже рассмотрели несколько подобных дел. Ранее, например, Пражский городской суд приговорил Павла Ботека к тюремному заключению за участие в боевых действиях в отрядах сепаратистов.

Источник: novinky.cz

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