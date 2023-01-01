Чеха, воевавшего на Донбассе на стороне сепаратистов, приговорили к 20-ти годам тюрьмы

Мужчина, находящийся в бегах, обвиняется в убийстве по меньшей мере четырех военнослужащих украинских правительственных войск, однако, согласно приговору, не было доказано, что Полак кого-либо убил.
Судья городского суда Праги Хана Халоупкова подчеркнула, что то, что происходило и происходит в Украине, достойно осуждения и что нет никаких сомнений в намерениях, с которыми Полак отправился в эту страну.
По ее мнению, вполне вероятно, что он также убил кого-то там, но прокурор опирался на собственные заявления Полака в Facebook, что является недостаточным доказательством для суда.
"Однако, чтобы мы осудили его только на основании того, что он написал в Facebook, что он застрелил человека, когда у нас нет возможности проверить это из другого источника, мы не считаем это возможным", - сказала судья.
"В демократическом государстве человек должен быть осужден только за то, что может быть доказано", - добавила Халоупкова.
По словам прокурора Марека Бодлака, Полак выехал из Праги в декабре 2016 года на территорию, контролируемую военными формированиями так называемой Донецкой Народной Республики. Он был вооружен и экипирован и приступил к выполнению боевых задач. Сначала он был снайпером, потом командиром взвода. Полаку предъявили обвинения в теракте и участии в террористической группе.
Чешские суды уже рассмотрели несколько дел, связанных с дракой в Украине. В феврале, например, Пражский городской суд приговорил Павла Ботека к тюремному заключению за участие в боевых действиях в отрядах сепаратистов.
Источник: novinky.cz
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