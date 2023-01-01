ФОТО: ветер и снег ломают деревья по всей Чехии, ветви падают на шоссе

В пятницу, 3 февраля, ​​на трассе D10 в Чехии из-за сильного ветра на шоссе упали деревья, что ограничило движение в направлении Праги. Железные дороги также сообщают о проблемах из-за погодных условий. Местами зафиксированы перебои с электричеством.

В районе Млада Болеслав на участке между 35-м и 36-м километрами трассы D10 в направлении Праги упали деревья. Полиция сообщает, что из-за ликвидации последствий стихийного бедствия движение ограничено или почти полностью остановлено на некоторых участках.

«На шоссе образуются пробки, проявите терпение», — написала полиция в Twitter.

Упавшие деревья или ветки также могут стать причиной отключения электроэнергии в Среднечешском крае. Ранним вечером без электричества остались около 26 000 домохозяйств, больше всего в Нимбурке.

Другие регионы также сообщают о проблемах с ветром или снегом. В южной Чехии 2000 домов остались без электричества.

Железнодорожная администрация заявила, что снегопад и сильный ветер затрудняют движение на нескольких железнодорожных маршрутах.

Администрация Шумавы предупредила в пятницу вечером об опасности падения деревьев из-за нового снега и ветра.

«Под тяжестью снежного покрова деревья, их части, т. е. верхушки, ветки, падают и ломаются, и это по всей территории Шумавы», — сообщил пресс-секретарь национального парка Ян Дворжак.

«Все посетители должны соблюдать особую осторожность при передвижении в лесу по пешеходным и беговым тропам, вблизи одиночных деревьев вне леса, а также при движении по дорогам», — добавил он.

Метеорологи 2 февраля предупредили об опасности, связанной с сильным ветром и снегом. В пятницу они предупредили в Твиттере, что в некоторых районах можно будет наблюдать грозу и молнию.

«Молнии могут продолжаться. Остерегайтесь сильных порывов ветра и интенсивных осадков», - написали они.

Источник: novinky.cz

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