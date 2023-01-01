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В январе в Чехии создали 800 000 электронных ящиков данных для предпринимателей

В январе в Чехии создали 800 000 электронных ящиков данных для предпринимателей

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
05 февраля
09:15
165
В первый месяц 2023 года Министерство внутренних дел установило более 800 000 ящиков данных для предпринимателей-физлиц. Постепенно к ним добавятся еще более миллиона. Главная цель - упростить коммуникацию между предпринимателями и властями, но некоторые жалуются на новую меру.

В январе в Чехии создали 800 000 электронных ящиков данных для предпринимателей

Только в январе министерство создало новые ящики данных для более чем восьмисот тысяч человек. В ближайший месяц появится еще более миллиона. «Думаю, мы сможем сделать это на месяц раньше, чем нам обязывает закон», — считает Роман Врба, директор департамента электронного правительства МВД.

Эта мера призвана уменьшить бюрократию и сделать общение более быстрым и дешевым. Например, предприниматель Матей Кадлец жалуется, что ему приходится переключаться между двумя почтовыми ящиками. «У меня в прошлом уже был личный ящик данных, а потом я начал бизнес и теперь государство по своей инициативе открыло мне еще один ящик», — объясняет он.

Он находит процесс переключения между двумя интерфейсами слишком сложным даже с многократными этапами подтверждения и повторной аутентификации с помощью текстового сообщения. Однако, по мнению МВД, это две разные вещи. «У вас есть один для вашего номера социального страхования, и там вы получаете документы и сообщения, связанные с вашей личностью, например, когда вы совершаете преступление или когда имеете дело с ипотекой. А еще есть мир бизнеса», — объясняет Роман Врба.

Отправка документа в почтовый ящик также автоматически считается доставленным, и неспособность его забрать может означать проблему для человека, о котором идет речь. Например, в охотничьем союзе в Велке Биловицах все члены комитета, то есть девять охотников, получили ящик данных, и они отмечают, что особенно некоторые члены союза испытывают проблемы с доступом к ним.

«У нас в комитете есть несколько членов в возрасте семидесяти лет и старше, которые не настолько разбираются в мобильности, и если бы они получили от полиции штраф за превышение скорости, то они бы не смогли зайти в ящик данных», — говорит один из член ассоциации Петр Полах.

Для тех, кому нужна консультация, именно поэтому министерство сейчас создало колл-центр, куда ежедневно звонят до трех тысяч человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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