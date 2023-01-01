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Недовольные чехи могут угрожать демократическим устоям страны, предупреждает МВД. Уровень агрессии в обществе растет

Недовольные чехи могут угрожать демократическим устоям страны, предупреждает МВД. Уровень агрессии в обществе растет

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
05 февраля
18:34
1299
Большая группа людей, недовольных тем, как управляется государство, потенциально может угрожать демократическим основам Чешской Республики. Об этом говорится в ситуационном отчете МВД по проявлениям экстремизма за второе полугодие прошлого года.

Недовольные чехи могут угрожать демократическим устоям страны, предупреждает МВД. Уровень агрессии в обществе растет

«В Чехии группа недовольных граждан, которые не доверяют правительству, демократической системе и не согласны с внешней политикой государства, зарекомендовала себя как актуальная политическая сила», — заявили в МВД.

По данным министерства, альтернативу эти люди видят в различных теориях заговора, которые зачастую включают в себя ксенофобские и резко националистические взгляды. «Угроза для демократических устоев в Чехии существует и может увеличиться», — подчеркнули в министерстве.

В качестве примера МВД упомянуло группу вокруг Ладислава Врабеля, чью демонстрацию в начале сентября прошлого года посетило около 70 000 человек. «С сентября влияние этого активиста снизилось, в том числе из-за споров с коллегами», — говорится в сообщении.

Ведомство также указало, что есть несколько опытных заговорщиков с большим количеством подписчиков в социальных сетях. «Некоторые дезинформаторы собирают со своих сторонников финансовые взносы. Это создает жесткую конкурентную среду», — говорится в сообщении.

МВД отметило, что появляются различные группы, которые, руководствуясь «патриотизмом», считают необходимым коренным образом изменить функционирование государства. «Они становятся все более изолированными от остального общества», — предупредили в министерстве.

«После окончания эпидемии коронавируса интерес многих дезинформаторов переключился на войну в Украине. Как правило, они стали повторять утверждения кремлевской пропаганды. Военный конфликт еще больше отдалил их сторонников от противоположного течения», — говорится в отчете. Его авторы добавляют, что уровень агрессии в обществе также растет.

В отчете говорится о дезинформационных СМИ, которые в основном следуют прокремлевской линии. «Создание альтернативных СМИ можно сравнить с запуском гигантского пиар-агентства, продвигающего все, что связано с официальной политикой России (или благоприятствующее этой политике), и критика всего прозападного и продемократического», — говорится в сообщении. 

«Эти СМИ уже нашли свой круг сторонников, которые безгранично им доверяют и отвергают сообщения серьезных СМИ. Эти сторонники распространяют медиаконтент по электронной почте и в социальных сетях. Их не останавливает противоречивость информации», — отметили авторы отчета.

В связи с войной в Украине министерство зафиксировало выступления, направленные не только против украинцев, но и против русских. Самым известным случаем стало осуждение дезинформаторов Патрика Тушла и Томаша Чермака за ненавистнические видео против украинцев.

В своем отчете министерство также предупреждает о радикализации в онлайн-пространстве. Это касается разных возрастных и социальных групп, а также разных идеологических направлений.

Как отмечается в докладе, изолированные интернет-сообщества представляют наибольшую угрозу в части правого экстремизма. Члены этих сообществ, как правило, хорошо владеют языками, что позволяет им устанавливать контакты с зарубежными коллегами.

В министерстве подытожили, что в прошлом году в Чехии продолжала действовать первая степень террористической угрозы. Шкала начинается с нулевого уровня и заканчивается третьим, самым серьезным. Первый уровень обращает внимание на существование общей угрозы терроризма, которая является следствием внешней ситуации и международной деятельности Чешской Республики, включая ее членство в НАТО.

Источник: seznamzpravy.cz

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