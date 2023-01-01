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Недовольные чехи могут угрожать демократическим устоям страны, предупреждает МВД. Уровень агрессивности в обществе растет

Недовольные чехи могут угрожать демократическим устоям страны, предупреждает МВД. Уровень агрессивности в обществе растет

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
05 февраля
18:34
213
Большая группа людей, недовольных организацией и управлением государством, потенциально может угрожать демократическим основам Чешской Республики. Об этом говорится в ситуационном отчете МВД по проявлениям экстремизма за второе полугодие прошлого года.

Недовольные чехи могут угрожать демократическим устоям страны, предупреждает МВД. Уровень агрессивности в обществе растет

«В Чехии группа недовольных граждан, которые не доверяют правительству, демократической системе и не согласны с внешней направленностью государства, зарекомендовала себя как актуальная политическая сила», — заявили в МВД.

По данным министерства, альтернативу этим людям предлагают различные теории заговора, которые зачастую включают в себя ксенофобские и резко националистические взгляды. «Возможность поставить под угрозу демократические устои в Чехии существует и может увеличиться», — подчеркнули в министерстве.

В качестве примера МВД упомянуло группу вокруг Ладислава Врабеля, чью демонстрацию в начале сентября прошлого года посетило около 70 000 человек. «С сентября первоначальное влияние этого активиста снизилось, в том числе из-за споров с коллегами и сослуживцами», — говорится в сообщении.

Ведомство также указало, что есть несколько опытных заговорщиков с большим количеством подписчиков в онлайн-пространстве, особенно в социальных сетях. «Некоторые дезинформаторы собирают финансовые взносы со своих сторонников. Это создает между ними жесткую конкурентную среду», — говорится в сообщении.

МВД резюмировало, что появляются различные группы, которые, руководствуясь “патриотизмом”, считают необходимым коренным образом изменить функционирование государства. «Они становятся все более изолированными от остального общества», — предупредили там.

"После окончания эпидемии коронавируса интерес многих дезинформаторов переключился в том числе и на войну в Украине. Как правило, они стали повторять утверждения кремлевской пропаганды. Таким образом, военный конфликт еще больше отдалил их сторонников от противоположного течения", - говорится в отчете, добавив, что уровень агрессивности в обществе также растет.

В отчете также говорится о дезинформационных СМИ, которые в основном следовали прокремлевской линии. «Создание альтернативных СМИ можно сравнить с производством гигантского пиар-агентства, целью которого является продвижение всего, что связано с официальной политикой России (или благоприятствующее этой политике), и критика всего прозападного и продемократического», — говорится в сообщении. 

«Эти СМИ уже нашли свой круг сторонников, которые безгранично им доверяют и отвергают сообщения серьезных СМИ. Затем эти сторонники распространяют медиа-контент по электронной почте и в социальных сетях. У них нет проблем с тем, что это противоречивая информация», — отметил инсайдер.

В связи с войной на Украине министерство зафиксировало выступления, направленные не только против украинцев, но и против русских. Самым известным случаем в СМИ по этому поводу стало осуждение дезинформаторов Патрика Тушла и Томаша Чермака за ненавистнические видео против украинцев.

В своем отчете министерство также предостерегает от радикализации экстремистов в онлайн-пространстве. По его словам, это касается разных возрастных и социальных групп, а также разных идеологических направлений.

Как отмечается в докладе, изолированные интернет-сообщества представляют наибольшую угрозу для правого экстремизма. Члены этих сообществ, как правило, хорошо владеют языками, что позволяет им устанавливать контакты с зарубежными коллегами. По данным ведомства, нельзя игнорировать предупреждающие сообщения, поступающие из-за границы и из дома по этому поводу. 

В министерстве подытожили, что в прошлом году в Чехии продолжала действовать первая степень террористической угрозы. Шкала начинается с нулевого статуса и заканчивается третьим, самым серьезным уровнем. Таким образом, первый уровень обращает внимание на существование общей угрозы терроризма, которая является следствием внешней ситуации и международной деятельности Чешской Республики, включая ее членство в НАТО.

Источник: seznamzpravy.cz

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