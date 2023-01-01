В Гаррахове пьяный владелец горнолыжного курорта наехал на 18-летнюю лыжницу на снегоуборочной машине

Тест на наличие алкоголя в крови у мужчины показал 1,8 промилле. По данным сервера Aktu.cz, лыжница сидела за столом со своим другом. Владелец местного горнолыжного курорта Давид Хмеларж не заметил ее, дал задний ход и наехал на девушку. В воскресенье он сказал, что сожалеет о своем поступке.
«Я был в полиции на допросе и очень сожалею о том, что случилось с той девушкой. Надеюсь, она будет в порядке», — сказал Хмеларж Aktu.cz.
«Я пил глинтвейн, чтобы согреться, когда мы весь день ремонтировали неисправность на подъемнике в снегу и на морозе. Когда я дал задний ход, я не увидел людей в зеркале заднего вида», — добавил Хмеларж.
Сразу после аварии сотрудник местной горной службы оказал девушке первую помощь, после чего ее доставили в больницу с подозрением на пневмоторакс. Девушка была в шоке и на мгновение потеряла сознание. В результате удара у нее было сломано ребро и ушиблено плечо.
Источник: novinky.cz
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