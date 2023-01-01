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Трагедия в Турции: чехи выезжают на помощь жертвам землетрясения

Трагедия в Турции: чехи выезжают на помощь жертвам землетрясения

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
06 февраля
16:45
227
Турция приняла предложение Чехии о помощи в поиске и спасении выживших после землетрясения — чешская группа направится к месту катастрофы уже сегодня. Турция и Сирия сообщают о более чем 2 300 жертвах и тысячах раненых.

Трагедия в Турции: чехи выезжают на помощь жертвам землетрясения

Команда из 68 чешских пожарных вылетит в Турцию, пострадавшую от разрушительного землетрясения утром 6 февраля. В состав входят в основном члены пожарных команд Праги и Моравско-Силезского края.

По словам Мартина Кавки, пресс-секретаря пражских пожарных, столичная часть команды отправится из Праги около 6 часов вечера. Моравско-силезские пожарные вылетели в Турцию во второй половине дня.

«Мы загрузим самолеты и полетим на место катастрофы. Главное управление находится в контакте с турецкой стороной — это означает, что на месте для нас будет подготовлена дополнительная поддержка и турецкая сторона направит нас на указанные позиции», — пояснил Кавка.

Речь идет о команде USAR (от английского Urban Search and Rescue), которая специализируется на поиске людей в обломках домов.

Вместе с пожарными на месте катастрофы будут работать два врача из травматологической больницы Брно. «Сотрудничество между больницей и пожарными продолжается уже несколько лет. В 2005 году наша команда травматологов при материально-технической поддержке пожарных участвовала в гуманитарной миссии после землетрясения в Пакистане. Сотрудничество постепенно углублялось, и сегодня наши врачи являются ключевой частью команды по спасению и восстановлению здоровья пострадавших после природной катастрофы», — сказал Радек Веселы, главный врач травматологического центра.

 

Масштабы трагедии

Число погибших в результате разрушительного землетрясения превысило 2 300 человек. В Турции, согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), погибли по меньшей мере 1 498 человек.

Число раненых в Турции составляет не менее 8 533 человек, добавили в ведомстве. Президент Эрдоган заявил, что это было самое сильное землетрясение с 1939 года. В Сирии катастрофа унесла более 800 жизней.

По данным AFAD, в стране обрушилось 2 834 здания.

 

Чешская помощь

Организация Člověk v tísni объявила срочный сбор средств в помощь людям, пострадавшим от землетрясения в Турции и на севере Сирии. Номер счета — 51945194/0300.

Также сбор средств объявила Charita ČR. Желающие могут внести свой вклад на счет 55660022/0800 с переменным символом 118.

«Министерство иностранных дел на данный момент не располагает информацией о гражданах Чехии среди погибших или раненых. Наше посольство в Анкаре поддерживает контакт с группой чехов, которые находятся в пострадавшей провинции. Они в порядке, и наше ведомство занимается их транспортировкой из пострадавшего района», — сообщила Мариана Вернерова из пресс-службы министерства.

Президент Милош Земан и другие чешские политики, включая премьер-министра Петра Фиалу и министра иностранных дел Яна Липавского, выразили свои глубочайшие соболезнования президенту Турции.
 

Источник: seznamzpravy.cz

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