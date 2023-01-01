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Педагог университета в Брно уволен из-за предполагаемых домогательств к студенткам

Педагог университета в Брно уволен из-за предполагаемых домогательств к студенткам

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
07 февраля
11:34
358
​Педагогический факультет Университета Масарика в Брно решил уволить преподавателя, подозреваемого в неподобающем поведении по отношению к студенткам. Ректор университета Мартин Бареш приказал провести общеуниверситетскую проверку, которая будет завершена к концу февраля.

Педагог университета в Брно уволен из-за предполагаемых домогательств к студенткам

Оценки анонимны и могут указывать на другие случаи неподобающего поведения, помимо сексуальных домогательств.

«Я рассматриваю ситуацию как очень серьезную. Меня пугает информация о растущем числе свидетельств. Это абсолютно неприемлемая вещь, которую я отказываюсь терпеть в нашем университете», — заявил Бареш. 

За неделю до начала весеннего семестра атмосфера на факультете остается напряженной. И новый декан Симона Корычанкова, и ректор Бареш ранее осудили предполагаемые домогательства к студенткам, объявив о тщательном расследовании и введении превентивных мер. По данным газеты Právo, полиция также занялась ситуацией.

Пресс-секретарь полиции Павел Шваб сказал, что, хотя никто не подал заявления в полицию, криминалисты изучают полученную из СМИ информацию. От дальнейших комментариев он отказался.

Факультет с прошлого года расследует подозрения в том, что два преподавателя вели себя неподобающим образом по отношению к студенткам, особенно на спортивных курсах. Университет отстранил обоих преподавателей от работы. В зависимости от результатов проверки ректор объявит о дальнейших шагах, а также о привлечении конкретных людей к персональной ответственности. И ректор, и декан призвали студентов и выпускников, столкнувшихся с неподобающим поведением, обратиться к ответственным лицам. 

Источник: ceskatelevize.cz

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