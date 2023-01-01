Чешское посольство в Турции после землетрясения ищет информацию об одной соотечественнице

​Посольство Чехии в Анкаре на данный момент не располагает информацией о том, что среди погибших или пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, были чехи.

Посол Чехии в Турции Павел Вацек сказал об этом ČTK в телефонном интервью.

"На данный момент мы знаем только об одной гражданке Чехии, она находится в провинции Адияман, где сейчас работает команда чешских спасателей", - сказал он. Но пока посольство не располагает никакими сведениями об этой женщине, добавил он.

Часть команды чешских пожарных начала обследование пострадавшего от землетрясения города Адияман в Турции. Остальные ждут прибытия техники и материалов, которые на грузовиках направляются в разрушенный город. Об этом пожарно-спасательная служба сообщила в Twitter в полдень 7 февраля. Помощь со всего мира направляется в Турцию и Сирию. К поисково-спасательным работам было направлено 2660 человек из 65 стран мира. Число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, превысило 5000 человек.

Посольство Чехии в Турции уже оказало помощь группе из шести чехов, которые находятся в стране по делам и были в провинции Кахраманмараш, когда 6 февраля произошли землетрясения. "Мы знаем, что шесть чехов уже едут через город Кайсери в Анкару, где мы их ждем. Завтра (в среду) они отправятся на родину через Германию", - сказал глава дипломатической миссии.

С посольством связалась еще одна чешская женщина с ребенком, которая, по словам посла, "в настоящее время находится в одном из пунктов сбора в Антакья". Вацек добавил, что соотечественники, имеющие вид на жительство в Турции, не обязаны являться в посольство. Посольство старается поддерживать связь с теми, о ком ему известно.

Спасательные работы в стране затруднены из-за очень плохой и морозной погоды. Даже по словам посла Чехии, температура в десяти пострадавших провинциях за ночь опустилась до минус десяти градусов по Цельсию. Днем температура воздуха поднимется выше нуля, но местами продолжает идти снег.

"Кроме того, в горных районах были многочисленные повреждения дорог, включая оползни, поэтому некоторые основные трассы не функционируют", - добавил Вацек.

Посольство Чехии в Анкаре ранее выпустило предупреждение для чешских граждан, в котором рекомендовало им избегать поездок в пострадавшие районы — Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфы, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис и Малатья.

Также рекомендуется следить за местными СМИ и веб-сайтом Турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций AFAD.

Посол добавил, что в стране объявлен семидневный траур, который продлится до воскресенья. "В результате отменяются все культурные, спортивные и общественные мероприятия, а также торговые ярмарки и различные деловые мероприятия. Это также может повлиять на планы поездок чешских экспатриантов, которые планировали посетить другие части Турции, такие как Стамбул и другие крупные города", - добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz

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