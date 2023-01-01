Суд подтвердил 15-летний срок словаку, который заживо сжег свою подругу в Праге

Верховный суд оставил в силе приговор словаку Мирославу Райзингеру, который заживо сжег свою подругу-чешку в колонии садоводов в Праге. Он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Верховный суд рассмотрел дело без публичных слушаний. Апелляция осужденного была отклонена, сказал Адам Вениг, представитель муниципального суда в Праге.

43-летняя женщина погибла в ночь на 28 ноября 2021 года в Высочанах у деревянного строения, где она жила вместе 56-летним Райзингером. После ссоры пьяный мужчина взял канистру с бензином, открыл ее и вылил легковоспламеняющуюся жидкость на голову и верхнюю часть тела подруги. Шансов спастись у женщины не было.

Мужчине грозило от 15 до 20 лет лишения свободы или даже исключительная мера наказания за убийство, совершенное в особо мучительной форме. Обвинение просило для него от 16,5 до 17,5 лет лишения свободы, так как не нашло смягчающих обстоятельств. Однако городской суд указал, что у него нет судимостей в Чехии и что предыдущие судимости в Словакии больше не могут приниматься во внимание.

Защита же просила переквалифицировать преступление в непредумышленное убийство. Райзингер рассказал в апелляционном суде, что облил женщину бензином, который затем загорелся от его сигареты. Он отрицал, что бросил окурок намеренно. Однако, по мнению апелляционной комиссии, это было целенаправленным изменением показаний.

Источник: novinky.cz

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