Известная афера «банкиров»: женщины из Праги потеряли 4 млн крон

Две женщины потеряли 4 млн крон в результате известной аферы «банкиров». На этот раз мошенники использовали в цепочке не только фальшивого сотрудника банка, но и полицейского, чтобы заставить одну из женщин перевести деньги через биткоинмат.

Мошенники использовали реальные адреса электронной почты и телефоны с кодом города, которыми пользуются сотрудники полиции.

Предполагаемый сотрудник банка сначала связался с 80-летней пенсионеркой по электронной почте, сообщив, что ее счет был взломан и необходимо перевести сбережения. Затем он позвонил и отправил ей сообщения в WhatsApp, чтобы все объяснить и выслать якобы защищенный счет.

«Жертва поверила и отправила мужчине по электронной почте свои данные для входа в систему онлайн-банкинга. Преступник получил ее регистрационные данные и ввел суммы денежных переводов, которые жертва добросовестно подтвердила через текстовые сообщения», — сообщил представитель полиции Ян Рыбански.

В последующие дни мошенник перевел ее сбережения в размере 2,5 млн крон на счет другой жертвы, у которой был счет в том же банке. Благодаря этому операция заняла всего несколько минут.

Следующая часть мошенничества не так распространена. С владелицей второго счета снова связался фальшивый банкир, позвонивший ей с чешского номера. Он сообщил, что ее счет был взломан и что сотрудник банка перевел на него 2,5 млн крон для ипотечного кредита. Он добавил, что ей нужно вернуть деньги, потому что полиция уже расследует это дело. Однако женщина отказалась.

«Через несколько минут с ней связался другой человек, представившийся сотрудником полиции (он звонил с телефонного номера 974, используемого полицией, и даже отправил электронное письмо с адреса @pcr.cz с файлом, который выглядел так, будто он пришел из полиции), и объяснил женщине, что он работает над делом о неправомерном использовании ее личности и документов вместе с сотрудником банка, который с ней связывался», — пояснил Рыбански.

В конце концов женщина сдалась и постепенно перевела деньги через биткоинматы, следуя инструкциям мошенников и QR-кодам в сообщениях WhatsApp. Женщины потеряли в общей сложности 4 млн крон.

«Суть в том, что сейчас телефонные номера можно подделать так, что они будут выглядеть как номера телефонов банков, полиции и т. д. Аналогичным образом можно использовать фальшивые адреса электронной почты. Будет похоже на электронное письмо от банка или полиции. Обычных редакторов достаточно, чтобы создать такой подложный документ», — резюмировал пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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