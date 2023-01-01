Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Известная афера «банкиров»: женщины из Праги потеряли 4 млн крон

Известная афера «банкиров»: женщины из Праги потеряли 4 млн крон

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
08 февраля
19:24
632
Две женщины потеряли 4 млн крон в результате известной аферы «банкиров». На этот раз мошенники использовали в цепочке не только фальшивого сотрудника банка, но и полицейского, чтобы заставить одну из женщин перевести деньги через биткоинмат.

Известная афера «банкиров»: женщины из Праги потеряли 4 млн крон

Мошенники использовали реальные адреса электронной почты и телефоны с кодом города, которыми пользуются сотрудники полиции.

Предполагаемый сотрудник банка сначала связался с 80-летней пенсионеркой по электронной почте, сообщив, что ее счет был взломан и необходимо перевести сбережения. Затем он позвонил и отправил ей сообщения в WhatsApp, чтобы все объяснить и выслать якобы защищенный счет.

«Жертва поверила и отправила мужчине по электронной почте свои данные для входа в систему онлайн-банкинга. Преступник получил ее регистрационные данные и ввел суммы денежных переводов, которые жертва добросовестно подтвердила через текстовые сообщения», — сообщил представитель полиции Ян Рыбански.

В последующие дни мошенник перевел ее сбережения в размере 2,5 млн крон на счет другой жертвы, у которой был счет в том же банке. Благодаря этому операция заняла всего несколько минут.

Следующая часть мошенничества не так распространена. С владелицей второго счета снова связался фальшивый банкир, позвонивший ей с чешского номера. Он сообщил, что ее счет был взломан и что сотрудник банка перевел на него 2,5 млн крон для ипотечного кредита. Он добавил, что ей нужно вернуть деньги, потому что полиция уже расследует это дело. Однако женщина отказалась.

«Через несколько минут с ней связался другой человек, представившийся сотрудником полиции (он звонил с телефонного номера 974, используемого полицией, и даже отправил электронное письмо с адреса @pcr.cz с файлом, который выглядел так, будто он пришел из полиции), и объяснил женщине, что он работает над делом о неправомерном использовании ее личности и документов вместе с сотрудником банка, который с ней связывался», — пояснил Рыбански.

В конце концов женщина сдалась и постепенно перевела деньги через биткоинматы, следуя инструкциям мошенников и QR-кодам в сообщениях WhatsApp. Женщины потеряли в общей сложности 4 млн крон.

«Суть в том, что сейчас телефонные номера можно подделать так, что они будут выглядеть как номера телефонов банков, полиции и т. д. Аналогичным образом можно использовать фальшивые адреса электронной почты. Будет похоже на электронное письмо от банка или полиции. Обычных редакторов достаточно, чтобы создать такой подложный документ», — резюмировал пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
08 февраля
20:22
369
Общество
Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже
Assets
08 февраля
17:07
355
Жизнь
RegioJet: общественный транспорт в Чехии дешевле, чем в других странах
Assets
08 февраля
16:59
13438
О Чехии
5 ярких любовных романов в истории Чехии
Assets
08 февраля
14:06
3179
Общество
Молодые люди в Чехии не хотят работать сверхурочно, или Что такое Quiet quitting
Последние новости:
Assets
08 февраля
20:22
369
Общество
Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже
Assets
08 февраля
12:54
1074
Экономика
В Чехии безработных больше, чем свободных рабочих мест. Впервые за пять лет
Assets
08 февраля
11:12
3443
Экономика
ФОТО: в Чехии тысячи людей стояли в многочасовой очереди, чтобы получить специальную банкноту Центробанка
Assets
08 февраля
10:07
1849
Общество
Мужчина, которого полиция подозревала в убийстве женщины в пражском отеле, найден мертвым
Assets
07 февраля
19:58
2492
Экономика
Никто в Европе не экономит столько, сколько чехи
Assets
07 февраля
16:36
1168
Общество
Суд подтвердил 15-летний срок словаку, который заживо сжег свою подругу в Праге
Assets
07 февраля
14:06
636
Общество
Чешское посольство в Турции после землетрясения ищет информацию об одной соотечественнице
Assets
07 февраля
13:36
1421
Общество
ФОТО: Староста пражского района похвастался «отремонтированной» лестницей. Люди заметили халтуру
Assets
07 февраля
11:34
949
Общество
Педагог университета в Брно уволен из-за предполагаемых домогательств к студенткам
Assets
07 февраля
10:32
923
Общество
Автовокзал «Черный мост» в Праге изменит свой облик


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес