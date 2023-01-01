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Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже

Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
08 февраля
20:22
369
Люди начали предлагать в интернете специальные банкноты номиналом 1 000 крон, которые 8 февраля Чешский национальный банк (ЧНБ) выпустил ограниченным тиражом. Цена, которую они требуют за банкноту, достигает 5 000 крон.

Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже

Тысячи людей с утра 8 февраля часами стояли в очереди перед пражским отделением Чешского национального банка, чтобы приобрести специальную банкноту номиналом 1 000 крон, выпущенную к 30-летию создания чешской валюты.

Ян Майер, директор департамента денежного обращения и защиты плательщиков ЧНБ, сказал, что наибольший интерес ожидается до пятницы. По его словам, помимо общественности банкнотой интересуются перекупщики и коллекционеры.

Он не ожидает, что стоимость банкноты со временем увеличится. «Мы так не думаем, учитывая тираж в 200 000 штук», — сказал он.

Однако на аукционном портале Aukro банкноту уже предлагают по цене от 3 000 до 5 000 крон, как и на портале Sbazar.

Люди также много часов стояли на морозе перед отделениями ЧНБ в Ческе-Будеевице, Пльзене, Усти-над-Лабем, Градце-Кралове, Брно и Остраве. Один человек могу купить максимум пять специальных банкнот.

Это вторая банкнота с надпечаткой, выпущенная ЧНБ. В 2019 году банк выпустил в обращение банкноту номиналом 100 крон с надпечаткой логотипа 100-летия введения чехословацкой короны. Тогда тираж тоже составил 200 000 штук.

Источник: novinky.cz

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