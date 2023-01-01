Чехи, купившие специальную банкноту Центробанка, уже продают ее в пять раз дороже

Тысячи людей с утра 8 февраля часами стояли в очереди перед пражским отделением Чешского национального банка, чтобы приобрести специальную банкноту номиналом 1 000 крон, выпущенную к 30-летию создания чешской валюты.
Ян Майер, директор департамента денежного обращения и защиты плательщиков ЧНБ, сказал, что наибольший интерес ожидается до пятницы. По его словам, помимо общественности банкнотой интересуются перекупщики и коллекционеры.
Он не ожидает, что стоимость банкноты со временем увеличится. «Мы так не думаем, учитывая тираж в 200 000 штук», — сказал он.
Однако на аукционном портале Aukro банкноту уже предлагают по цене от 3 000 до 5 000 крон, как и на портале Sbazar.
Люди также много часов стояли на морозе перед отделениями ЧНБ в Ческе-Будеевице, Пльзене, Усти-над-Лабем, Градце-Кралове, Брно и Остраве. Один человек могу купить максимум пять специальных банкнот.
Это вторая банкнота с надпечаткой, выпущенная ЧНБ. В 2019 году банк выпустил в обращение банкноту номиналом 100 крон с надпечаткой логотипа 100-летия введения чехословацкой короны. Тогда тираж тоже составил 200 000 штук.
Источник: novinky.cz
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