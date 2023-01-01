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Таксист в Праге взял с растерянного иностранца 1 550 крон за путь длиной в 300 метров

Таксист в Праге взял с растерянного иностранца 1 550 крон за путь длиной в 300 метров

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
09 февраля
10:20
437
​Пражский таксист хотел взять с иностранца почти 1 550 крон за поездку на 300 метров. Однако он увидел полицейский патруль, быстро завел машину и уехал.

Таксист в Праге взял с растерянного иностранца 1 550 крон за путь длиной в 300 метров

Полицейские описали эту историю в Facebook, добавив, что патруль ехал по улице Целетна, когда заметил известного им таксиста. Водитель хотел взять деньги у клиента, но, увидев полицейских, прыгнул в машину и исчез. Иностранец остался стоять на месте с деньгами в руке. Полицейские спросили его, что случилось.

«Иностранец приехал на площадь Республики на трамвае. Он забронировал номер в гостинице на улице Целетна. Но он выбрал неправильное направление и дошел до улицы V Celnici. Подумав, что он находится там, где должен был быть, он стал искать гостиницу. В этот момент на место приехал таксист на роскошном Mercedes Benz Exclusive и стал предлагать свои услуги», —рассказали в полиции.

Таксист отвез клиента на угол улиц Целетна и Рыбна на расстоянии около 300 метров. По словам полицейских, сумма на счетчике была 125 крон, но, когда иностранец спросил, сколько он должен заплатить, таксист назвал сумму в 1 250 крон. У мужчины были только евро, поэтому таксист сразу же запросил 65 евро (около 1 550 крон).

«Пассажир понял, что это много, но он был один в незнакомом городе на улице ночью, водитель такой "хороший и честный" парень, судя по виду... поэтому он собирался заплатить ему столько, сколько тот хотел», — рассказали полицейские. Но, увидев патруль, таксист предпочел уехать без денег. Поскольку никакого противоправного деяния совершено не было, полицейские не стали продолжать разбирательство.

Источник: novinky.cz

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