Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии

ФЕСТИВАЛЬ ШОКОЛАДА В ОЛОМОУЦЕ
Когда: до 12 февраля
Фестиваль шоколада позволяет представить необычные виды шоколада, с высоким содержанием какао или с различными вкусами, такими как чили, имбирь и различные фрукты. У посетителей будет возможность приобрести и продегустировать продукцию участников выставки.
Стоимость: бесплатно
КАРУСЕЛЬ НА MANIFESTO ANDĚL
Когда: до 28 февраля
Очаровательная карусель с яркими огнями не только радует глаз, но и до конца февраля будет дарить радость и детям, и взрослым.
Стоимость: 80 крон
БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ПРАГЕ
Когда: на всю зиму — до 28 февраля
После прогулки по зимнему саду можно согреться кружкой глинтвейна или горячего сидра в винотеке Св. Клары. В канун Рождество можно отправиться на прогулку и в Тройский сад, расположенный неподалеку.
Стоимость: бесплатно
LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Когда: сейчас и до 15 февраля
В праздники парк будет открыт 25, 26 и 31 декабря, а также первого января! До 31 декабря парк открыт с 16:30 до 21:00, а январе с 17:00 до 21:00.
Стоимость: от 220 крон
ЛЕДОВЫЙ КАТОК НА ХОДОВЕ
Когда: продлили до 13 февраля
Ледовая площадка занимает более 600 м2, и мы в очередной раз приготовили для вас очень популярный Ледяной бар. По желанию можно нанять сертифицированного тренера по фигурному катанию. Если у вас нет своих коньков, вы можете взять их напрокат на месте, также предлагается услуга заточки собственных коньков.
Стоимость: 140 крон
КАТОК НА ЛЕТНЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПРАГЕ
Когда: до 28 февраля
Каток на Летне стал очень популярным местом для всех любителей спорта и гостей столицы. Место проведения – бетонная площадка на Летенской равнине рядом с улицей M. Horákové, напротив футбольного стадиона «Спарта» (Sparta).
Стоимость: бесплатно, но платный прокат коньков
На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИ