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Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии

Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
09 февраля
12:00
193
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии

ФЕСТИВАЛЬ ШОКОЛАДА В ОЛОМОУЦЕ

Когда: до 12 февраля

Фестиваль шоколада позволяет представить необычные виды шоколада, с высоким содержанием какао или с различными вкусами, такими как чили, имбирь и различные фрукты. У посетителей будет возможность приобрести и продегустировать продукцию участников выставки.

Стоимость: бесплатно

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КАРУСЕЛЬ НА MANIFESTO ANDĚL

Когда: до 28 февраля

Очаровательная карусель с яркими огнями не только радует глаз, но и до конца февраля будет дарить радость и детям, и взрослым.

Стоимость: 80 крон

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БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОТАНИЧЕСКОГО САДА В ПРАГЕ

Когда: на всю зиму — до 28 февраля

После прогулки по зимнему саду можно согреться кружкой глинтвейна или горячего сидра в винотеке Св. Клары. В канун Рождество можно отправиться на прогулку и в Тройский сад, расположенный неподалеку.

Стоимость: бесплатно

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LUMINA PARK В ПРАГЕ. СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ СКАЗКИ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Когда: сейчас и до 15 февраля

В праздники парк будет открыт 25, 26 и 31 декабря, а также первого января! До 31 декабря парк открыт с 16:30 до 21:00, а январе с 17:00 до 21:00. 

Стоимость: от 220 крон

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ЛЕДОВЫЙ КАТОК НА ХОДОВЕ

Когда: продлили до 13 февраля

Ледовая площадка занимает более 600 м2, и мы в очередной раз приготовили для вас очень популярный Ледяной бар. По желанию можно нанять сертифицированного тренера по фигурному катанию. Если у вас нет своих коньков, вы можете взять их напрокат на месте, также предлагается услуга заточки собственных коньков.

Стоимость: 140 крон

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КАТОК НА ЛЕТНЕ – САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА В ПРАГЕ

Когда: до 28 февраля

Каток на Летне стал очень популярным местом для всех любителей спорта и гостей столицы. Место проведения – бетонная площадка на Летенской равнине рядом с улицей M. Horákové, напротив футбольного стадиона «Спарта» (Sparta).

Стоимость: бесплатно, но платный прокат коньков

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