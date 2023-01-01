Среди жертв землетрясения в Турции есть гражданка Чехии

Среди жертв землетрясения в Турции числится пропавшая без вести гражданка Чехии, который долгое время жила в Турции, сообщили в Министерстве иностранных дел. Число жертв землетрясения в Турции уже превысило 15 000 человек.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что среди жертв есть пропавшая без вести гражданка Чехии, которая долгое время проживала в стране. Наше посольство в Анкаре находится в контакте с семьей и турецкими властями. Мы не будем сообщать дальнейшие подробности", - подтвердили в Министерстве иностранных дел Чехии.

Разрушительное землетрясение, произошедшее в понедельник в районе на границе Турции и Сирии, унесло жизни более 16 000 человек, по последним данным, сообщает AFP. В Турции погибли по меньшей мере 12 873 человека, сообщило в четверг утром турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD). По последним имеющимся данным, число погибших с сирийской стороны составило 3 162 человека.

Чешская Республика готова, возможно, продлить 10-дневное пребывание группы из 68 спасателей в Турции и увеличить финансовую и материальную помощь, говорится в заявлении МИД. Ведомство следит за просьбами о предоставлении аналогичной помощи со стороны Турции. На следующей неделе Чехия отправит в страну генераторы и спальные мешки и отслеживает другие запросы.

По словам главы МИД, правительство не забывает и о Сирии, но из-за сложной ситуации с безопасностью там, оно будет направлять помощь через международные организации. В ведомстве сообщили, что Чешская Республика направит 10 миллионов крон на помощь Сирии. Чехия уже выделила такую же сумму для Турции.

Источник: novinky.cz

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