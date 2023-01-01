Бухгалтера школы в Чехии осудили за растрату: она поверила интернет-мошеннику и послала ему почти 15 млн крон

​Областной суд в Оломоуце приговорил бывшего школьного бухгалтера Елену Ваврову к четырем годам тюремного заключения за присвоение 14,6 млн крон, которые она перевела неизвестному мошеннику со счета оломоуцкой начальной школы. Суд обязал ее возместить ущерб полностью.

Суд одобрил соглашение о признании вины, которое обвиняемая заключила с прокурором во время слушания. Согласно обвинительному заключению, 57-летняя женщина отправляла деньги виртуальному знакомому, который выдавал себя за американского врача. Из-за ее действий школа оказалась в затруднительном финансовом положении, и городу пришлось выделять учебному заведению дополнительные деньги. Вердикт суда окончательный.

«Приговор нельзя считать чрезмерно мягким, он всего на один год ниже установленного Уголовным кодексом и предусматривает конфискацию имущества и возмещение ущерба», — сказал судья Эдуард Ондрасек. Он также отметил, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

По словам прокурора Яна Беранека, женщина, которая работала бухгалтером в начальной школе и детском саду «Голечкова» в Оломоуце, с апреля по июнь прошлого года переводила деньги школы на свой счет через интернет-банкинг без разрешения и ведома работодателя.

Затем она обменяла деньги на евро, которые перевела на несколько зарубежных счетов. Женщина считала, что отправляет их для оплаты сборов, связанных с доставкой ценной посылки от виртуального знакомого. Этот человек выдавал себя за американского врача, находящегося с миссией в Йемене. Общая сумма составила 14,6 млн крон, что считается крупным убытком.

О растрате стало известно, когда банк предупредил руководство школы об отсутствии средств на счетах и невозможности выполнять платежи. В итоге мэрии пришлось оказать школе финансовую помощь. Бухгалтер, проработавшая в школе много лет, была уволена. Этот инцидент также стоил работы директору школы, который покинул свой пост. Украденные деньги вернуть не удалось.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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