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МИД Чехии предупредил о повышенной вероятности теракта при поездках в Швецию

МИД Чехии предупредил о повышенной вероятности теракта при поездках в Швецию

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
10 февраля
12:56
473
Министерство иностранных дел предупреждает чешских граждан о повышенной вероятности террористических атак при поездке в Швецию, в связи с недавними случаями сожжения Корана в странах Европейского Союза и связанными с этим демонстрациями.

МИД Чехии предупредил о повышенной вероятности теракта при поездках в Швецию

Министерство рекомендует соблюдать осторожность при посещении мест с большим скоплением людей, говорится на сайте министерства.

Полиция Швеции заявила 8 февраля, что угроза нападений в стране возросла в последние недели. Это заявление было сделано в ответ на инцидент, когда ультраправый активист сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. После этого власти запретили еще одну подобную акцию протеста, сообщает AP.

Шведская служба безопасности Säpo заявила, что международная реакция на события у посольства в прошлом месяце была распространенной и что в результате ситуация с безопасностью в Швеции ухудшилась.

Министерство иностранных дел советует соблюдать осторожность при посещении общественных мест с большим количеством людей. "Например, объектом нападения могут стать религиозные здания (церкви, места отправления культа) или торговые центры. Следует проявлять повышенную осторожность и при признаках подозрительной активности обращаться в соответствующие местные органы власти (полицию)", - говорится в сообщении министерства.

Источник: ceskenoviny.cz



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