Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Россия объявила в розыск журналистку и антивоенную активистку, живущую в Праге

Россия объявила в розыск журналистку и антивоенную активистку, живущую в Праге

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
10 февраля
20:29
813
Российские власти включили российскую журналистку и антивоенную активистку Александру Гармажапову в список наиболее разыскиваемых лиц. Она живет в Праге. Если бы она вернулась на родину, ей бы грозило немедленное тюремное заключение.

Россия объявила в розыск журналистку и антивоенную активистку, живущую в Праге

«Ребята, я уже несколько дней знаю, что меня разыскивают. Не присылайте мне статьи об этом», — написала Гармажапова в своем последнем посте на Facebook.

По имеющимся данным, Гармажапова основала организацию, помогающую российским солдатам и призывникам увольняться из армии и возвращаться в Россию. Министерство внутренних дел России не уточнило, какие именно обвинения были предъявлены журналистке.

Сама активистка заявила, что ей могли предъявить обвинения и объявить в розыск на основании предполагаемых нарушений российского закона, запрещающего распространение «ложной» информации о российских военных.

Это правонарушение появилось в российском законодательстве вскоре после вторжения России в Украину и позволяет властям отправить за решетку на срок до 15 лет любого, кто сообщит информацию о действиях российских войск, противоречащую официальной версии событий. В России двух оппозиционных политиков уже посадили в тюрьму на основании этого закона.

Фотография в профиле журналистки на Facebook была сделана на площади И.П. Павлова в Праге, и сама девушка подтверждает, что живет в чешской столице.

Гармажапова является основателем фонда «Свободная Бурятия». Большое количество солдат, направленных в составе российских сил в Украину, — выходцы из этого региона. Фонд Гармажаповой помог солдатам расторгнуть контракт с армией и вернуться домой.

Из Бурятии Гармажапова переехала в Санкт-Петербург, где работала журналистом на сайте «Фонтанка». Она также писала для оппозиционной «Новой газеты» и сотрудничала с радиостанцией «Эхо Москвы».

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

Играть в игры для изучения чешского языка

Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
10 февраля
19:42
1147
Политика
Представитель Чехии при НАТО: Россия потрясена тем, что делает Чехия в последние месяцы
Assets
10 февраля
17:32
4184
Дом и семья
Какое приложение скачать, чтобы искать пропавших детей вместе с полицией Чехии
Assets
10 февраля
17:22
1761
Общество
Заходите в чешский онлайн-банкинг через поисковик? Будьте осторожны, вас ждет ловушка от мошенников
Assets
10 февраля
17:06
917
Рынок недвижимости
Чешский феномен: скидки на недвижимость в первом квартале 2023 года
Последние новости:
Assets
10 февраля
19:42
1147
Политика
Представитель Чехии при НАТО: Россия потрясена тем, что делает Чехия в последние месяцы
Assets
10 февраля
16:59
1525
Общество
Помогите найти: в Праге разыскивают украинского мальчика, который пропал 8 февраля
Assets
10 февраля
12:56
1020
Общество
МИД Чехии предупредил о повышенной вероятности теракта при поездках в Швецию
Assets
10 февраля
11:38
1038
Общество
Бухгалтера школы в Чехии осудили за растрату: она поверила интернет-мошеннику и послала ему почти 15 млн крон
Assets
10 февраля
09:58
678
Экономика
Инфляция в Чехии в январе выросла до 17,5%
Assets
10 февраля
08:54
732
Экономика
ČEZ требует от «Газпрома» выплатить 1 млрд крон за убытки из-за сокращения поставок газа
Assets
09 февраля
16:42
1414
Экономика
Европейская комиссия выделила Чехии 22 млрд крон в виде субсидий
Assets
09 февраля
14:15
1098
Экономика
Поставщики продолжают снижать цены на электроэнергию: ČEZ предложит новый тариф ниже потолка
Assets
09 февраля
12:52
916
Общество
Среди жертв землетрясения в Турции есть гражданка Чехии
Assets
09 февраля
12:00
1275
Общество
Куда пойти с 11 по 17 февраля: фестивали, выставки и другие развлечения в Чехии


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес