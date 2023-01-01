Россия объявила в розыск журналистку и антивоенную активистку, живущую в Праге

«Ребята, я уже несколько дней знаю, что меня разыскивают. Не присылайте мне статьи об этом», — написала Гармажапова в своем последнем посте на Facebook.
По имеющимся данным, Гармажапова основала организацию, помогающую российским солдатам и призывникам увольняться из армии и возвращаться в Россию. Министерство внутренних дел России не уточнило, какие именно обвинения были предъявлены журналистке.
Сама активистка заявила, что ей могли предъявить обвинения и объявить в розыск на основании предполагаемых нарушений российского закона, запрещающего распространение «ложной» информации о российских военных.
Это правонарушение появилось в российском законодательстве вскоре после вторжения России в Украину и позволяет властям отправить за решетку на срок до 15 лет любого, кто сообщит информацию о действиях российских войск, противоречащую официальной версии событий. В России двух оппозиционных политиков уже посадили в тюрьму на основании этого закона.
Фотография в профиле журналистки на Facebook была сделана на площади И.П. Павлова в Праге, и сама девушка подтверждает, что живет в чешской столице.
Гармажапова является основателем фонда «Свободная Бурятия». Большое количество солдат, направленных в составе российских сил в Украину, — выходцы из этого региона. Фонд Гармажаповой помог солдатам расторгнуть контракт с армией и вернуться домой.
Из Бурятии Гармажапова переехала в Санкт-Петербург, где работала журналистом на сайте «Фонтанка». Она также писала для оппозиционной «Новой газеты» и сотрудничала с радиостанцией «Эхо Москвы».
Источник: novinky.cz
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