«Наверное, мы сразу на фронт пойдем» — как проходит военная подготовка украинцев в Чехии

​То, что они узнают здесь, может спасти им жизнь всего за несколько недель. В эти дни сотни украинских военных тренируются в Либаве в Оломоуце. В холод и снег — в условиях, напоминающих те, что сейчас на фронте в Украине.

По стрельбищу разносятся выстрелы из пулемета, выстрелы из минометов, к нему примешивается чешская и украинская речь. В заснеженном и промерзшем военном округе Либава в Оломоуце украинские солдаты готовятся к войне в родной стране. Все под присмотром чешских солдат.

Там совсем другая атмосфера, чем когда-то в мирное время здесь тренировались чешские солдаты. Видно, что украинцы относятся к этому очень серьезно и благодарны Чехии за помощь. Среди сотен солдат в основном мужчины, но есть и женщины в форме.

Одним из тех, кто приехал в Чехию на тренировки, является 39-летний Никола, который в настоящее время тренируется в стрельбе на полную дистанцию. В армии он десять месяцев, раньше был бизнесменом. Он уже был на фронте.

«Да, у меня была возможность увидеть Российскую Федерацию вблизи», — говорит он, запыхавшись от тренировки.

«Инструкторы учат нас, как атаковать, как передавать информацию, как держать строй и обращаться с оружием. Чешские солдаты профессионалы, мы друзья. Мы благодарны за то, что вы делаете для нас». В Либаве учатся не только военным навыкам, но и самому главному — тому, как спасать жизнь.

В настоящее время здесь находятся почти 700 украинских военных, в том числе около двадцати женщин. Они будут в Либаве до конца февраля, а затем вернутся в Украину. Обучение проходят как опытные солдаты с фронта, так и новички.

Чехия обеспечивает их жильем, питанием, обучением, боеприпасами и оружием на месте, которые они возвращают после окончания обучения.

Обучение проходит на нескольких площадках. Стрельба - это само собой разумеющееся, но готовятся и такие специалисты, как снайперы. В другой из палаток украинские военные учатся оказывать медицинскую помощь. Десятки переводчиков облегчают общение.

«Независимо от того, есть ли у солдат опыт или нет, у них огромные усилия и решимость. Они следят за новостями из дома, у них есть центральная система, которая их оповещает, поэтому новости у них есть. Очень вероятно, что они пойдут на фронт сразу после возвращения», — поясняет командир 71-го механизированного батальона Либор Тесарж.

Первая ротация украинских военнослужащих закончила обучение в конце декабря. По словам главы Минобороны Яны Черноховой, Чехия будет обучать до 4 тыс. украинских военных. «Их воля огромна, за несколько недель они вкладывают в нее все, они хотят защитить свою страну. Мы также учимся у них — чтобы узнать, как продвигается Россия, а также о том, что происходит на фронте».

Правительство и парламент Чехии одобрили подготовку украинских военных осенью. Точно так же украинские солдаты, защищающие свою страну от российской агрессии, проходят обучение и в других странах Европы.

В конце 2022 года на полигоне Либава в Оломоуце завершилась первая ротация украинских военнослужащих. В Чехии они обучались базовым военным навыкам, в том числе стрельбе из автомата или вождению БМП, а также навыкам командования.

Источник: seznamzpravy.cz

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