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Три большие лавины сошли в чешских горах Крконоше

Три большие лавины сошли в чешских горах Крконоше

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
11 февраля
18:08
266
Сход трех крупных лавин в Крконоше зафиксировали горные службы. Две лавины сошли в Малом и Большом Котлованах, третья в Великом руднике.

Три большие лавины сошли в чешских горах Крконоше

Горная служба сообщила об этом на сайте в субботу, 11 февраля.

По данным горной службы, сход лавины произошел в конце прошлой недели между 2 и 5 февраля. Никто не пострадал, снег перемещался в местах, где люди обычно не ходят.

Лавины, сошедшие в Малом и Большом котлованах, имели высоту около 700 метров, лавина из Великого рудника – около километра.

«Все три лавины имели большой разрушительный потенциал. В целом «большая» лавина может засыпать и уничтожить автомобили, повредить грузовики, разрушить небольшие строения и сломать несколько деревьев», — описали возможные риски в горной службе.

Для лыжников или людей, движущихся этой зоне, столкновение с такой лавиной представляло бы возможную смертельную опасность.

В горах Крконоше в середине недели лавинная опасность снизилась с третьего до второго среднего уровня риска.

«Выше лесной зоны, на северо-восточных и юго-западных склонах, из-за воздействия ветра образовались снежные покровы, здесь могут возникать лавины от снежных ветров», — сообщает горная служба.

Источник: novinky.cz

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