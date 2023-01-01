Три большие лавины сошли в чешских горах Крконоше

Горная служба сообщила об этом на сайте в субботу, 11 февраля.
По данным горной службы, сход лавины произошел в конце прошлой недели между 2 и 5 февраля. Никто не пострадал, снег перемещался в местах, где люди обычно не ходят.
Лавины, сошедшие в Малом и Большом котлованах, имели высоту около 700 метров, лавина из Великого рудника – около километра.
«Все три лавины имели большой разрушительный потенциал. В целом «большая» лавина может засыпать и уничтожить автомобили, повредить грузовики, разрушить небольшие строения и сломать несколько деревьев», — описали возможные риски в горной службе.
Для лыжников или людей, движущихся этой зоне, столкновение с такой лавиной представляло бы возможную смертельную опасность.
В горах Крконоше в середине недели лавинная опасность снизилась с третьего до второго среднего уровня риска.
«Выше лесной зоны, на северо-восточных и юго-западных склонах, из-за воздействия ветра образовались снежные покровы, здесь могут возникать лавины от снежных ветров», — сообщает горная служба.
Источник: novinky.cz
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