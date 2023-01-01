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В Чехии растет количество случаев мошенничества в интернете. Только в прошлом году люди потеряли более 2 млрд крон

В Чехии растет количество случаев мошенничества в интернете. Только в прошлом году люди потеряли более 2 млрд крон

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
13 февраля
09:06
453
​В Чешской Республике резко выросло число преступлений, совершенных в киберпространстве. В прошлом году их количество увеличилось на 100% по сравнению с 2021 годом, следователи рассмотрели более 18 500 дел. Этот вид мошенничества составляет десятую часть всех преступлений.

В Чехии растет количество случаев мошенничества в интернете. Только в прошлом году люди потеряли более 2 млрд крон

По данным Чешской банковской ассоциации, средний ущерб на одну жертву интернет-мошенничества составляет 161 500 крон. В прошлом году люди потеряли в общей сложности почти 2 млрд крон. Полиция также подтверждает стремительный рост мошенничества в интернете и предупреждает, что жертвой может стать каждый. 

В чешской онлайн-среде сейчас особенно распространены так называемые аферы с обратной рекламой. В этих случаях мошенник изображает заинтересованного покупателя. Договорившись с продавцом, он предлагает произвести оплату через платежный шлюз и присылает поддельную ссылку.

Как защитить себя от мошенничества 

Эксперты советуют проявлять осторожность, когда кто-то просит предоставить данные банковской карты или счета, и проверять, имеете ли вы дело с настоящим интернет-магазином. Дело в том, что злоумышленники часто рассылают мошеннические электронные письма, SMS или сообщения в социальных сетях. Они создают поддельные интернет-магазины или звонят людям и выдают себя за сотрудников банка.

Во всех этих случаях они преследуют одну цель: заставить людей ввести номер своей карты и трехзначный проверочный код, который находится на другой стороне. 

«Если вы дадите им эту информацию, они смогут ввести любой платеж или совершить любую покупку с помощью вашей карты в интернете, а вы потеряете деньги», — предупреждает Петр Барак, эксперт по кибербезопасности из Чешской банковской ассоциации.  

Воры часто используют известные бренды. Например, мошеннические электронные письма могут выглядеть так, будто их отправила Чешская почта. Поэтому важно проверять адрес отправителя. Переход по ссылкам в таких сообщениях или заполнение платежных реквизитов может означать потерю денег. 

Если сайт просит пользователя заполнить все данные платежной карты, очевидно, что это мошенники, считает Ондрей Капр из президиума полиции. Однако зачастую ссылки выглядят правдоподобно и напоминают платежный шлюз, используемый банком. Поэтому, опять же, нужно всегда проверять адрес сайта. 

Мошеннические SMS и звонки 

Те же принципы действуют для SMS-сообщений. Например, мошенники выдают себя за сотрудников органов власти, министерств или других учреждений. Часто встречаются предложения пособий, льгот и финансовой помощи. При нажатии на ссылку открывается сайт, похожий на настоящий сайт учреждения. Цель мошенников — проникнуть в интернет-банкинг.

В последние месяцы набирают популярность мошеннические звонки. Преступники часто выдают себя за полицейских или сотрудников банка. Они утверждают, что банковский счет звонящего был взломан, и обещают спасти деньги, переведя их на безопасный (на самом деле мошеннический) счет.

«Звонящие очень убедительны. Они знают банковскую терминологию, умеют запугивать, присылают огромное количество документов, бумаг, общаются через различные приложения», — добавляет Капр. Он также отмечает, что банк никогда не будет просить клиента перевести деньги в другое место.

В последние недели, по его словам, мошенники стали выдавать себя за представителей операторов мобильной связи. Они просят сменить SIM-карту на e-SIM. Когда звонящий активирует изменение с помощью рекомендованного приложения, SIM-карта блокируется, и преступник начинает использовать ее для совершения мошеннических операций.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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