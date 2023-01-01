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В Чехии растет количество случаев мошенничества в Интернете. Только в прошлом году люди потеряли более двух миллиардов крон

В Чехии растет количество случаев мошенничества в Интернете. Только в прошлом году люди потеряли более двух миллиардов крон

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
13 февраля
09:06
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​В Чешской Республике резко возрастает число преступлений, совершенных в киберпространстве. В прошлом году их количество увеличилось на 100% по сравнению с 2021 годом, следователи рассмотрели более 18 500 дел. Этот вид мошенничества составляет десятую часть всех преступлений.

В Чехии растет количество случаев мошенничества в Интернете. Только в прошлом году люди потеряли более двух миллиардов крон

По данным Чешской банковской ассоциации (ЧБА), средний ущерб на одну жертву интернет-мошенничества составляет 161 500 крон. В прошлом году клиенты потеряли в общей сложности почти два миллиарда крон. Полиция также подтверждает стремительный рост мошенничества в Интернете и предупреждает, что жертвой может стать каждый. 

Среди наиболее распространенных проблем в чешской онлайн-среде, с которыми в настоящее время сталкиваются преступники, это так называемые аферы с обратной рекламой. В этих случаях мошенник ставит себя в роль подставного заинтересованного лица, чтобы купить предлагаемый товар. Когда он договаривается с продавцом, он предлагает ему произвести оплату через платежный шлюз, на который он отправляет ссылку.

Как защитить себя от мошенничества 

Эксперты советуют проявлять осторожность, когда кто-то просит предоставить сложные данные кредитной карты или счета. Люди должны всегда проверять, что они общаются с настоящими продавцами. Это происходит потому, что воры рассылают мошеннические электронные письма, текстовые сообщения или сообщения в социальных сетях. Они создают поддельные интернет-магазины или звонят людям и выдают себя за сотрудников банка.

Во всех этих случаях они преследуют одну и ту же цель - заставить людей ввести номер своей карты и трехзначный проверочный код, который находится на другой стороне. 

"Если вы дадите им эту информацию, они смогут ввести любой платеж или совершить любую покупку с помощью вашей карты в любом месте в Интернете, используя эту информацию, и вы потеряете деньги", - предупреждает Петр Барак, эксперт по кибербезопасности в Чешской банковской ассоциации.   

Более того, воры часто используют известные бренды. Например, мошеннические электронные письма выглядят так, будто их отправила Чешская почта. Поэтому важно проверить адрес отправителя, если в нем уже указан кто-то другой. Переход по ссылкам в таких сообщениях или заполнение платежных реквизитов может означать потерю денег. 

Если сайт просит пользователя заполнить все данные платежной карты, очевидно, что сервер является мошенническим, считает Ондрей Капр из президиума полиции. Однако зачастую ссылки выглядят вполне правдоподобно и похожи на платежный шлюз, используемый банком. Поэтому каждый должен проверить URL-адрес сайта. 

Мошеннические SMS и звонки 

Аналогичные правила действуют и в отношении поддельных SMS-сообщений. Например, мошенники выдают себя за сотрудников органов власти, министерств или других учреждений. Часто встречаются предложения пособий, льгот и финансовой помощи. При нажатии на ссылку она выглядит как настоящий веб-сайт учреждения. Цель мошенников - проникнуть в интернет-банкинг.

Одним из новых явлений последних месяцев стали мошеннические звонки. Преступники часто выдают себя за полицейских, банкиров или подставных сотрудников техподдержки. Постоянно повторяется тема о том, что банковский счет звонящего был взломан, и они спасут деньги, переведя их на безопасный (на самом деле мошеннический) счет.

"Звонящие очень убедительны. Они знают банковскую терминологию, умеют запугивать, присылают огромное количество документов, бумаг, общаются с вами через различные приложения", - добавляет Капр. Он также отмечает, что банк никогда не будет заставлять клиента переводить деньги в другое место.

В последние недели, по его словам, также поступают мошеннические звонки, когда преступник выдает себя за оператора мобильной связи и просит человека сменить SIM-карту на e-SIM. Когда звонящий активирует изменение с помощью рекомендованного приложения, SIM-карта блокируется, и преступник начинает использовать ее для совершения мошенничества, например, в банках.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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