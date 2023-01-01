В Чехии мужчина погиб под колесами автобуса — его не было видно на электросамокате

​62-летний мужчина на электросамокате погиб в понедельник, 13 февраля, после столкновения с автобусом в Кладно. По словам полиции, он не имел на одежде светоотражающих элементов и был без шлема.

Трагедия произошла примерно в 4:30 между деревнями Смечно и Качице. По данным полиции, 50-летний водитель автобуса не заметил мужчину на электросамокате и сбил его.

«Человек на электросамокате носил темную одежду и был незаметен на дороге. На место происшествия вызывали вертолет скорой помощи, но его отозвали, так как мужчина скончался», — сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтер.

Водитель автобуса не пострадал. Кроме него в автобусе никого не было. Точная причина смерти и степень вины причастных к ней лиц выясняет полиция.

На водителей электросамокатов распространяются те же правила дорожного движения, что и на велосипедистов. Они не должны ездить в состоянии алкогольного опьянения, должны иметь на себе светоотражающие элементы в условиях плохой видимости, а в возрасте до 18 лет обязаны носить шлем. Однако полиция рекомендует носить шлем вне зависимости от возраста.

Источник: novinky.cz

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.