В Чехии мужчина погиб под колесами автобуса — его не было видно на электросамокате

Трагедия произошла примерно в 4:30 между деревнями Смечно и Качице. По данным полиции, 50-летний водитель автобуса не заметил мужчину на электросамокате и сбил его.
«Человек на электросамокате носил темную одежду и был незаметен на дороге. На место происшествия вызывали вертолет скорой помощи, но его отозвали, так как мужчина скончался», — сообщила пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтер.
Водитель автобуса не пострадал. Кроме него в автобусе никого не было. Точная причина смерти и степень вины причастных к ней лиц выясняет полиция.
На водителей электросамокатов распространяются те же правила дорожного движения, что и на велосипедистов. Они не должны ездить в состоянии алкогольного опьянения, должны иметь на себе светоотражающие элементы в условиях плохой видимости, а в возрасте до 18 лет обязаны носить шлем. Однако полиция рекомендует носить шлем вне зависимости от возраста.
Источник: novinky.cz
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