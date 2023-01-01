В Чехии уже пахнет весной. Какая погода ожидает нас на неделе?

Метеоролог Дагмар Хонсова обещает, что в ближайшие дни в воздухе будет ощущаться приближение весны. Холод отступит — по крайней мере на этой неделе. Утром еще может быть облачно, но в большинстве мест днем покажется солнце и температура повысится до +10°C.

Начало недели будет прохладнее. До четверга по утрам будет сохраняться небольшая облачность, которая рассеется в течение дня. Температура ночью составит около нуля, днем — от +6 до +10°C. Хонсова также сообщила, что в конце недели ожидается ветреная погода. Порывы ветра будут достигать 55 км/ч даже в низинах.

В понедельник, 13 февраля, утром ожидается туман или небольшая облачность, которая постепенно рассеется. Лишь в отдельных местах будет держаться весь день, там температура достигнет +3…+4°C. В большинстве мест, где туманы рассеются, температура поднимется от +6 или +10°C.

Вторник и среда пройдут примерно так же. Ночью температура опустится до −3°C, а днем поднимется до +6…+10°C. Опять же, это зависит от того, рассеются ли низкие облака. Затем будет ясно. Там, где сохранится туман, днем будет прохладнее.

В ночь на четверг, 16 февраля, ожидается от −3 до 2°C, низкие облака рассеются, и к утру небо будет ясным или с небольшой облачностью. Однако к вечеру облачность начнет увеличиваться. Температура вновь поднимется до +6…+10°C.

В пятницу, 17 февраля, будет пасмурно, в большинстве районов пройдут дожди или ливни. Ночные температуры составят от −1 до +3°C, а дневные — от +6 до +10°C.

В субботу, 18 февраля, будет преимущественно облачно, также местами пройдут дожди. В горах может выпасть снег. Ночью температура составит чуть меньше нуля, днем по-прежнему будет от +6 до +10°C.

Второй день выходных будет похожим: облачность или переменная облачность, местами дождь, в горах — снег. Утром температура поднимется до +1…+5°C, а днем останется в пределах от +6 до +10°C.

Источник: novinky.cz

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