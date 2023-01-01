«Отмечу с кошкой». Как чехи встретят День влюбленных?

В настоящее время День святого Валентина в Чехии воспринимается скорее как коммерческая реклама, пришедшая с Запада. Однако есть среди них и те, кто не пропускает это событие и с нетерпением ждет ежегодного праздника влюбленных.

В Чехии его регулярно отмечают почти 20% людей. 47% из них собираются провести этот день со своим любимым человеком, которому они также преподнесут подарок. Это следует из опроса, проведенного порталом Heureka.cz, согласно которому женщины чаще всего хотят в подарок цветы, романтичный ужин или духи. А мужчины, кроме того, желают получить что-нибудь сладкое, бутылку вина или ночь вдвоем с любимой.

Если вы в затруднении, что выбрать для любимого человека, воспользуйтесь идеями из нашего списка подарков на День святого Валентина.

Возлюби ближнего своего и самого себя

Однако по результатам опроса становится ясно, что День святого Валентина с нетерпением ждут не только те, кто имеет пару. Любопытно, что 5% респондентов планируют отмечать День святого Валентина со своей кошкой, а 8% — с собакой.

Встретить праздник в одиночестве и купить подарок себе самостоятельно планируют 11% респондентов.

Историческая справка

День святого Валентина может согреть сердце, по крайней мере, на некоторое время. Знаете ли вы, откуда пришел этот праздник влюбленных и каковы его истоки?

Если заглянуть в историю, то окажется, что День святого Валентина берет свое начало еще в III веке в Древнем Риме. Первоначально считалось, что это празднование языческого праздника Луперкалии, когда в жертву приносились животные, чаще всего козы и собаки. Это должно было принести обильный урожай. Шкуры этих животных также использовались для того, чтобы стегать встречных женщин — чтобы якобы повысить их фертильность.

Также листки бумаги с именами девушек клали в специальный ящик, а затем их вытягивали местные одинокие мужчины. И некоторые из них действительно обретали любовь.

Однако праздновать День святого Валентина в его нынешнем виде стали лишь в более поздней истории, когда короли приглашали поэтов, велели им сочинять любовные стихи, а любовные письма и поздравительные открытки распространялись среди людей.

Источник: idnes.cz

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