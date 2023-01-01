Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
«Отмечу с кошкой». Как чехи встретят День влюбленных?

«Отмечу с кошкой». Как чехи встретят День влюбленных?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 февраля
16:10
189
В настоящее время День святого Валентина в Чехии воспринимается скорее как коммерческая реклама, пришедшая с Запада. Однако есть среди них и те, кто не пропускает это событие и с нетерпением ждет ежегодного праздника влюбленных.

«Отмечу с кошкой». Как чехи встретят День влюбленных?

В Чехии его регулярно отмечают почти 20% людей. 47% из них собираются провести этот день со своим любимым человеком, которому они также преподнесут подарок. Это следует из опроса, проведенного порталом Heureka.cz, согласно которому женщины чаще всего хотят в подарок цветы, романтичный ужин или духи. А мужчины, кроме того, желают получить что-нибудь сладкое, бутылку вина или ночь вдвоем с любимой.

Если вы в затруднении, что выбрать для любимого человека, воспользуйтесь идеями из нашего списка подарков на День святого Валентина.

 

Возлюби ближнего своего и самого себя

Однако по результатам опроса становится ясно, что День святого Валентина с нетерпением ждут не только те, кто имеет пару. Любопытно, что 5% респондентов планируют отмечать День святого Валентина со своей кошкой, а 8% — с собакой.

Встретить праздник в одиночестве и купить подарок себе самостоятельно планируют 11% респондентов.

 

Историческая справка

День святого Валентина может согреть сердце, по крайней мере, на некоторое время. Знаете ли вы, откуда пришел этот праздник влюбленных и каковы его истоки?

Если заглянуть в историю, то окажется, что День святого Валентина берет свое начало еще в III веке в Древнем Риме. Первоначально считалось, что это празднование языческого праздника Луперкалии, когда в жертву приносились животные, чаще всего козы и собаки. Это должно было принести обильный урожай. Шкуры этих животных также использовались для того, чтобы стегать встречных женщин — чтобы якобы повысить их фертильность.

Также листки бумаги с именами девушек клали в специальный ящик, а затем их вытягивали местные одинокие мужчины. И некоторые из них действительно обретали любовь.

Однако праздновать День святого Валентина в его нынешнем виде стали лишь в более поздней истории, когда короли приглашали поэтов, велели им сочинять любовные стихи, а любовные письма и поздравительные открытки распространялись среди людей.

 

Источник: idnes.cz

На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 


читайте по теме
Assets
13 февраля
12:00
3692
Шоппинг
14 идей подарков на День св. Валентина и где их купить в Чехии. Выбор от 200 до 22 000 крон
Assets
08 февраля
16:59
13964
О Чехии
5 ярких любовных романов в истории Чехии
Assets
14 февраля
12:59
3746
Культура
Топ-5 идей для празднования Дня всех влюбленных в Праге
Assets
12 февраля
10:45
2354
Общество
Чехи готовы потратить на подарки ко Дню святого Валентина 680 крон
Последние новости:
Assets
13 февраля
15:53
370
Экономика
Чешская торговая сеть Eiffel Optic обанкротилась. У компании нет денег, чтобы выплатить зарплату сотрудникам
Assets
13 февраля
13:53
788
Политика
Павел после встречи с Земаном: «Я попросил его не принимать никаких серьезных решений»
Assets
13 февраля
13:21
711
Общество
В Чехии уже пахнет весной. Какая погода ожидает нас на неделе?
Assets
13 февраля
10:37
555
Общество
В Чехии мужчина погиб под колесами автобуса — его не было видно на электросамокате
Assets
13 февраля
09:06
521
Общество
В Чехии растет количество случаев мошенничества в интернете. Только в прошлом году люди потеряли более 2 млрд крон
Assets
12 февраля
18:46
1407
Политика
Заместитель главы МИД Чехии: время высылать российского посла еще не пришло
Assets
12 февраля
17:44
2327
Экономика
Цены на продукты в Чехии в феврале могут вырасти еще больше. В росте цен виноваты торговые сети
Assets
12 февраля
09:45
5066
Общество
В Чехии водитель грузовика ехал 20 часов без перерыва, его поймали на шоссе D52
Assets
12 февраля
09:21
3437
Общество
Беженцам из Украины в Чехии помогут мобильные офисы, где они смогут получить паспорт или водительские права
Assets
11 февраля
18:08
1257
Общество
Три большие лавины сошли в чешских горах Крконоше


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес