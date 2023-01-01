Очередное странное самоубийство российского генерала: умер человек из МВД

Генерал-майор Владимир Макаров, бывший замначальника Департамента МВД по борьбе с экстремизмом, покончил жизнь самоубийством на окраине Москвы, пишет ТАСС. Макаров был уволен с должности в январе этого года, напоминает агентство.

«Инцидент произошел в понедельник утром на даче в подмосковном поселке Голиково. Там было найдено тело 72-летнего Макарова. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством», — сказал источник в силовых структурах.

Самоубийство Макарова продолжило череду подозрительных смертей высокопоставленных политиков и бизнесменов.

«Русские, которые слишком много знали о кремлевских финансах и военных секретах, массово умирают», — говорит Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины. За последнее время произошло более десяти подозрительных смертей российских политиков и бизнесменов.

Загадочные смерти

Список открывает российский генерал Алексей Маслов, который с 2004 по 2008 год занимал пост главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации, а затем высшего военного представителя в НАТО. Он внезапно скончался 25 декабря прошлого года в возрасте 69 лет.

Еще одна подозрительная смерть высокопоставленного российского руководителя в прошлом году — это смерть Александра Бузакова, главы завода «Адмиралтейские верфи», который строит военные корабли и подводные лодки для Министерства обороны России. Ему было 66 лет.

Российский бизнесмен Дмитрий Зеленов, бывший владелец крупной московской девелоперской группы «Донстрой», погиб во французском городе Антиб на Лазурном берегу, упав с лестницы.

В сентябре прошлого года под Владивостоком скончался генеральный директор государственного предприятия «Развитие Дальнего Востока и Арктики» Иван Печорин. По данным агентства Deita, он на полном ходу выпал из катера.

Российский олигарх Юрий Воронов был найден в бассейне своей роскошной петербургской виллы в июле прошлого года. Мультимиллионеру прострелили голову. Рядом с бассейном был найден пистолет Grand Power, а на дне — гильза.

Воронов — уже шестой олигарх, погибший при странных обстоятельствах в прошлом году. В феврале 61-летний Александр Тюлаков, топ-менеджер «Газпрома», был найден повешенным в своем роскошном доме. Следователи заявили, что он покончил жизнь самоубийством, но, по некоторым данным, на его теле были следы побоев, что позволяет предположить, что самоубийство было инсценировано, пишет Daily Mail.

Тремя неделями ранее Леонида Шульмана нашли с ножевым ранением в ванной его дома. Он был начальником отдела транспорта в «Газпром инвест», филиале энергетического гиганта, который занимается инвестиционными проектами.

В мае скончался 43-летний миллиардер Александр Субботин, бывший руководитель энергетического гиганта «Лукойл». Его якобы отравили жабьим ядом, что вызвало сердечный приступ.

В апреле 51-летний Владислав Аваев, бывший кремлевский чиновник, очевидно, покончил с собой, убив перед этим жену Елену (47 лет) и дочь (13 лет). У него были связи с ведущим российским финансовым институтом «Газпромбанк». Друзья бизнесмена оспаривают версию о том, что причиной трагедии стала ревность. Появляется информация, что он имел доступ к финансовым секретам кремлевской верхушки.

Через несколько дней мультимиллионер Сергей Протосеня был найден повешенным в Испании. Перед этим он убил топором свою жены Наталью и их дочь-подростка Марию. Протосеня был заместителем председателя правления «Новатэка», компании, тесно связанной с Кремлем. Как и в случае с Аваевым, считается, что это могло быть убийство, замаскированное под расширенное самоубийство.

Источник: novinky.cz