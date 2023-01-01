Доминик Фери в суде не признал обвинения в сексуальном насилии

​Суд в Праге приступил к рассмотрению дела бывшего депутата от TOP 09 Доминика Фери, который обвиняется в двух изнасилованиях и одной попытке изнасилования. Фери все обвинения отрицает.

Он надеется, что докажет свою невиновность на главном судебном процессе. Суд начал слушания по этому делу сегодня на фоне большого интереса со стороны СМИ, а основное судебное заседание назначено на четверг, 16 февраля.

Утром Фери дал показания суду, затем показания дали пострадавшие девушки. Однако судья Ленка Гайкова не допустила общественность к их допросу из-за деликатных подробностей. Публика не будет присутствовать на слушаниях свидетелей-экспертов.

Прокурор Петра Грживнова описывает в обвинительном заключении три случая. По словам прокурора, первый случай произошел в ночь с 24 на 25 марта 2016 года в квартире Фери в Праге 3. Фери пытался поцеловать девушку и прикоснуться к ней, хотя она дала понять, что не желает вступать с ним в интимный контакт. Затем Фери якобы начал говорить ей, что она незрелая, и стал склонять ее к интимной близости. Обвинение утверждает, что когда девушка хотела покинуть квартиру, Фери предложил ей безалкогольный напиток, после чего она "частично потеряла сознание". Затем Фери, помимо прочего, совершил с девушкой оральный секс, говорится в деле.

Второй акт, по словам прокурора, произошел в ноябре 2016 года, снова в квартире Фери. Согласно обвинительному заключению, Фери вступил в половую связь с этой девушкой, несмотря на ее неодобрение.

Третий инцидент, по версии обвинения, произошел в конце февраля 2018 года, когда Фери пригласил девушку в Палату депутатов для возможной работы в качестве стажера. По словам обвинения, Фери начал приставать к ней на кухне, пытался поцеловать и игнорировал ее неодобрение. Девушке удалось уйти, поэтому обвинение квалифицирует этот поступок как попытку изнасилования. Девушки требуют от Фери компенсации за моральный ущерб.

"Я невиновен. Я полностью отрицаю то, в чем обвинение считает меня виновным. Я считаю это чем-то отвратительным, чем-то мерзким, чем-то, на что я никогда бы не был способен", - сказал Фери в начале своих показаний. Он отрицал, что совершал сексуальное насилие или пользовался чьей-либо уязвимостью.

Фери сказал, что он поцеловал только первую девушку, на что, по его словам, она дала на это согласие. Когда она сказала ему, что не хочет продолжать, он не стал настаивать. Он признал, что мог сказать что-то, что могло задеть девушку, но отрицал, что продолжал интимные действия. Он категорически отрицал, что дал ей напиток с одурманивающим веществом.

В отношении второй девушки он сказал, что она вступила с ним в половую связь по обоюдному согласию. Он рассказал, что девушка продолжала нормально общаться с ним после полового акта. Фери сказал, что это была "любовная интрижка". В отношении третьей девушки, упомянутой в обвинительном заключении, он сказал, что также поцеловал ее с ее согласия. По словам Фери, в ее показаниях есть фактические противоречия, и он сказал, что для него не имело смысла совершать акт в месте, куда мог прийти кто угодно. Он также сказал, что не было и речи о попытке изнасилования.

После своих показаний Фери заявил, что готов ответить на вопросы сторон и суда, но сделает это только после того, как потерпевшие и свидетели дадут свои показания, на которые, по его словам, он не хочет влиять.

Сотрудники полиции начали расследование в отношении Фери после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальном принуждении, домогательствах и насилии. Показания были опубликованы сайтами Deník N и Alarm весной 2021 года. После этого Фери покинул свой пост депутата парламента и объявил, что не будет участвовать в осенних выборах в нижнюю палату парламента. Он также уволился из TOP 09 и отошел от общественной жизни. Сегодня он сказал журналистам, что сейчас он полностью сосредоточен на судебном процессе.

Источник: ceskenoviny.cz

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