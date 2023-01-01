Чешские медиа пишут про НЛО над США. Общественность в недоумении

За последние две недели американцы сбили несколько объектов в своем воздушном пространстве, первый из которых предположительно был китайским аэростатом-шпионом, но информация о других не уточнялась. Сразу же начались предположения о том, что это были неопознанные летающие объекты или НЛО. Более того, согласно докладу, опубликованному Пентагоном, за последний год таких сообщений было гораздо больше, чем за предыдущие два десятилетия. Аналитик по вопросам безопасности CNN объяснил, что это могло бы значить.

О напряженности в воздушном пространстве заговорили в субботу, 4 февраля, когда был сбит шар, который американцы идентифицировали как китайский аэростат-шпион. Пекин в ответ заявил, что шар был всего лишь метеорологическим, и пригрозил, что в будущем поведет себя с Вашингтоном аналогичным образом.

Неделю спустя, в пятницу и субботу, еще одна пара объектов была сбита не только в воздушном пространстве США, но и над Канадой, а четвертый летающий объект был сбит в воскресенье над озером Гурон, где проходит граница между США и Канадой.

Однако отличие заключается в том, что Пентагон больше не уточнял, был ли это китайский шпионский аэростат. Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шуммер прокомментировал, что сбитые в пятницу и субботу объекты были «вероятно воздушные шары», но предположительно они были меньшего размера.

Почти сразу же начались спекуляции на тему того, что это еще один шпионский аэостат Китая, который, по словам американцев, имеет множество подобных шаров-шпионов по всему миру.

Помимо этого, Пентагон опубликовал свой отчет о появлении неопознанных летающих объектов, или НЛО.

Статистические данные Министерства обороны США поражают воображение. В период с 2004 по 2021 год, то есть за 17 лет, было зарегистрировано 144 случая возможного наблюдения НЛО. Но новые цифры охватывают только период с марта 2021 года по август 2022 года, и они звучат невероятно по сравнению с предыдущим периодом, который охватывал почти два десятилетия. Фактически, за последний указанный период было зарегистрировано 247 новых случаев, когда люди «видели НЛО».

Для идентификации НЛО было создано новое ведомство

По мнению аналитика по безопасности и преподавателя университета Питера Бергена, однако, это связано с тем, что в последнее время наблюдается гораздо более благожелательное отношение к сообщениям о подобных событиях.

«Отчет предполагает, что увеличение числа сообщений может быть связано с тем, что сегодня к теме, связанной с сообщениями об НЛО, менее предвзятое отношение, поскольку Пентагон активно пытается побудить свой персонал сообщать о любых "аномалиях" в небе», — сказал Берген американской телекомпании CNN.

Кроме того, в июле прошлого года Пентагон учредил новое подразделение, которое будет заниматься изучением и идентификацией зафиксированных американцами непонятных явлений. Согласно отчету Министерства обороны США, Управление по анализу аномалий во всех средах» (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) до сих пор имело дело с 366 сообщениями о наблюдениях НЛО.

По данным управления, в 163 случаях речь шла о воздушных шарах, а еще 26 летающих объектов предположительно оказались беспилотными летательными системами, или дронами. В шести случаях это были метеорологические явления, стаи птиц или отходы типа «пластиковых пакетов».

Однако оставшиеся 171 случаев ведомство пока не смогло точно установить, поэтому они требуют более глубокого анализа, говорится в докладе Пентагона.

Источник: cnn.iprima.cz

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