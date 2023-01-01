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Чех во время ковида остался без работы, теперь он продает Smashburgers

Чех во время ковида остался без работы, теперь он продает Smashburgers

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Новости 420on
15 февраля
12:07
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Молодые супруги в Остраве хотят вернуть «славу» захудалому ресторану. В прошлом году они арендовали заброшенный ларек, отремонтировали его и начали готовить смэшбургеры (Smashburger) и картофель фри по американскому рецепту.

Чех во время ковида остался без работы, теперь он продает Smashburgers

«Я вырос в этом районе. Улица Mjr. Nováka запомнилась мне тем, что здесь были длинные очереди за гамбургерами. Когда я проходил мимо несколько лет назад и увидел, как это место пришло в запустение, мне стало его жаль», — сказал Карел Беднарж в интервью изданию Právo. Он подумал, что там можно было бы готовить смэшбургеры, которые он полюбил во время учебы в Америке.

Затем наступила эпидемия коронавируса. «Я изучал аудиовизуальное производство в Силезском университете в Опаве, и моя страсть — операторская работа, но во время ковида у меня было значительно меньше работы. Поэтому у меня возникла идея открыть бистро. Жена меня поддержала», — объяснил он.

Они назвали свой бизнес Hood Bistro, что в переводе с английского означает «район». «Название отражает, что мы из этого района и делаем бургеры для местных жителей», — говорит Беднарж.

Судя по отзывам в интернете, жители Остравы уже открыли для себя бистро Hood и смэшбургеры. «Мы объясняем людям разницу между гамбургером и смэшбургером. Мясные шарики "разбиваются" специальной массой на гриле. Мясо более тонкое, слоистое, оно перемежается с сыром. Оно получается очень сочным и к тому же быстро готовится», — объясняет владелец бистро.

В дополнение к разнообразным смэшбургерам, от классического до чизбургера, бистро предлагает домашние соусы чили трех категорий остроты. Они называются «Дыхание копченого дракона», «Манговая любовь», «Ананасовая мечта» и «Свекольное безумие». «Перцы чили, которые мы используем, хорошего качества, выращенные на ферме», — говорит жена Карела Люция, создательница соусов чили, которая изучала экономическую журналистику в Горном университете в Остраве.

Она занялась чили из-за проблем со здоровьем у своей матери. «Раньше я любила горчицу, но потом открыла для себя чили и его невероятную пользу для организма. Он поддерживает сердечно-сосудистую систему. В странах, где его едят ежедневно, инфаркты и инсульты практически не встречаются. Чили расширяет кровеносные сосуды, ускоряет обмен веществ и обладает эффектом афродизиака», — добавила Беднаржова.

У супругов большие планы на бистро, но пока они только осваиваются. «Мы повара-любители и не имеем опыта ведения подобного бизнеса. Но мы надеемся, что людям понравится наша еда, приготовленная из качественных ингредиентов, и они будут с удовольствием возвращаться к нам», — подытожил Беднарж.

Источник: novinky.cz

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