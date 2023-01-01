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Дворец Broadway в Праге продать не удалось

Дворец Broadway в Праге продать не удалось

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Новости 420on
15 февраля
14:20
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​Управление по представительству государства в вопросах собственности (ÚZSVM) отменило электронный аукцион, в ходе которого оно хотело продать пражский дворец Broadway. Ни один из участников аукциона не внес залог в размере 20 миллионов крон.

Дворец Broadway в Праге продать не удалось

Аукцион должен был начаться сегодня, 15 февраля, стартовая цена составляла 990 миллионов крон. Это была четвертая попытка Управления Министерства культуры и туризма продать дворец Broadway в Праге.

Здание, построенное в 30-х годах прошлого века, является одним из крупнейших функционалистических построек в историческом центре Праги. Управление выставляло здание на продажу в сентябре 2021 года, в марте прошлого года и в августе прошлого года. Один участник каждый раз вносил требуемый задаток, но впоследствии не участвовал в аукционе. В ходе предыдущей попытки в августе прошлого года запрашиваемая цена составила 1,05 млрд крон.

В соответствии с законом, после получения здания в собственность Министерство внутренних дел предложило его сначала другим государственным учреждениям. Однако никто из них не проявил к этому интереса. Поэтому начали искать нового владельца через электронный аукцион.

По данным ведомства, самая большая сумма (790 миллионов крон) была получена государством от продажи комплекса на площади Республики в Праге. Пражский комплекс U půjčovny был продан за 355,1 миллиона крон, на аукцион было подано 100 заявок.

Дворец Broadway дворец расположен в центре чешской столицы между улицами Na Příkopě и Celetná. Он состоит из трех соединенных между собой пассажей, в которых, помимо театра Broadway, есть магазины, рестораны и офисы. Общая площадь комплекса составляет более 8,3 тысяч квадратных метров (5375 кв.м офисных площадей и около 3000 кв.м — торговых). Здание сначала обслуживало итальянские сберегательные кассы, в части комплекса также размещались квартиры. В 1938 году в цокольном этаже открыли кинотеатр, а сейчас его помещения использует театр. После 1980 года здание было приспособлено для административных целей.

Источник: ceskenoviny.cz

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