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Школьников в Чехии научат не выбрасывать еду просто так

Школьников в Чехии научат не выбрасывать еду просто так

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Новости 420on
15 февраля
18:01
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Проект под названием «Умная еда» с сентября предложит школам по всей Чехии новые интерактивные образовательные материалы о потреблении продуктов питания. Сейчас школьники и учителя тестируют новые учебные материалы в пяти пражских начальных школах.

Школьников в Чехии научат не выбрасывать еду просто так

Педагогический факультет Карлова университета в Праге и факультет экономики и делового администрирования университета Менделя в Брно сотрудничают с мэрией Праги в рамках образовательного проекта, направленного на предотвращение лишних пищевых отходов. Об этом сообщила Шарка Мразова, представитель проекта в СМИ.

«Проект представляет собой эффективный инструмент образовательной коммуникации для охвата школьников и, косвенно, домохозяйств. Цель проекта — в увлекательной форме объяснить детям, почему необходимо перестать выбрасывать продукты питания и как этого добиться», — сказал Михал Неделка, декан педагогического факультета Карлова университета.

Подготовленные интерактивные учебные материалы предлагают информацию о пищевых отходах и основу для изменения поведения, направленную на сокращение отходов.

Изменят ли ученики свои привычки?

По словам одного из авторов проекта Люции Веселы, учителя опробуют интерактивные учебники на практике и оценят, насколько материалы понятны детям и соответствуют их потребностям.

По итогам проекта будет понятно, меняют ли ученики свои привычки и отношения к пищевым отходам.

По словам Игоря Червены с педагогического факультета Карлова университета, в будущем учебные материалы, подготовленные чешскими учеными, могут быть переведены на другие языки, чтобы обучать детей из других стран.

ЕС стремится к сокращению отходов

Мразова отметила, что ЕС ранее взял на себя обязательство сократить количество пищевых отходов на 50% к 2030 году. Это, по ее словам, позволит сэкономить около 44 млн тонн продовольствия.

По словам Веселы, сотрудники университета Менделя в течение трех лет исследовали отходы 900 домохозяйств Брно. Выяснилось, что средний житель Брно выбрасывает 36,4 кг продуктов питания в год, причем чаще всего выбрасываются фрукты и овощи, хлебобулочные изделия и молочные продукты.

Проект, финансируемый Чешским технологическим агентством, включал в себя анкетирование. По словам Веселы, в анкетах люди указали, что приветствуют практические советы по обращению с продуктами питания.

Источник: novinky.cz

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