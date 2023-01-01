Пенсионер в Остраве выстрелил в свою жену, а затем покончил жизнь самоубийством

Семейная трагедия произошла днем 15 февраля ​​в Забржехском районе Остравы. По данным полиции, пожилой мужчина выстрелил в свою жену, ранил ее, а затем покончил жизнь самоубийством. Криминалисты расследуют дело по подозрению в покушении на убийство.

Полицейские выехали на место преступления после 16:00.

«Несколько полицейских патрулей выехали немедленно, и, по предварительной информации, также была вызвана группа реагирования», — рассказала пресс-секретарь полиции Соня Штетинска.

Как выяснила полиция, в доме произошла трагедия. Скорее всего, после ссоры или длительных разногласий 78-летний мужчина взял ружье и выстрелил в жену, которая была на год моложе. «Пострадавшую передали медикам и отвезли в больницу», — сообщила пресс-секретарь.

Полиция нашла мужчину мертвым, он покончил жизнь самоубийством. «Будет назначено вскрытие тела умершего», — отметила Штетинска.

На месте происшествия полиция обнаружила несколько единиц оружия и видов боеприпасов. Поэтому следователи также проверяют, имел ли мужчина лицензию на огнестрельное оружие и владел ли он оружием на законных основаниях.

Это уже второй случай убийства в Остраве за короткий период времени. Во вторник, 14 февраля, ​​25-летняя женщина зарезала свою 20-летнюю подругу, в общежитии в Грабувском районе Остравы. Молодая женщина погибла. Полиция уже предъявила обвинение в убийстве.

В прошлом году в Чешской Республике было совершено 150 убийств, что на 45 больше, чем годом ранее. Это следует из статистики, опубликованной президиумом полиции. По мнению полиции, статистика отражает негативные изменения в нынешнем обществе, ориентированном на материальные ценности и стремящемся решать проблемы силой.

Источник: idnes.cz

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