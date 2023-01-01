Мать, маленький ребенок и карьера — норма в Европе, экзотика в Чехии

​Чешские женщины в возрасте от 30 лет работают меньше, чем другие европейские женщины. Причина понятна — в Чехии не хватает предложений о работе на неполный рабочий день. Однако вскоре все может измениться.

Как обстоят дела у чехов на рынке труда по сравнению с другими странами ЕС? Согласно исследованию Института демократии и экономического анализа (IDEA), в котором представлены профили занятости и рабочего времени чешских женщин в течение всей жизни в период с 2000 по 2019 год, по-прежнему невозможно совмещать карьеру и материнство в Чешской Республике.

Неудивительно, что у женщин типичного возраста материнства (30-34 года) значительно падает уровень занятости и, что логично, количество отработанных часов. Удивительно, однако, то, что по сравнению с Европой это снижение гораздо более выражено, чем в других странах.

В этой возрастной категории Чехия вместе со Словакией, Грецией и Италией находится в нижней части рейтинга по сравнению со странами Европы. Чехи занимают третье место по уровню занятости и второе по величине среднего количества отработанных часов.

В частности, уровень занятости в этой возрастной категории женщин более чем на 10% ниже, чем в среднем по Европе.

«Мы наблюдаем аналогичную картину в среднем количестве часов, отработанных на одну женщину. По сравнению со средним европейцем (ЕС-27), средняя чешка в возрасте от 30 до 34 лет работает на рынке труда на 186 часов в год меньше. В Чехии остается большой неиспользованный потенциал женской рабочей силы», — говорится в одном из выводов исследования.

«Снижение занятости в период материнства также отражается в относительно низких пенсиях чешских женщин и существенно влияет на их способность продвигаться по карьерной лестнице, что выражается в значительно более низких зарплатах по сравнению с мужчинами», — говорит Даниэль Мюних, соавтор исследования о снижении занятости женщин.

Согласно международному исследованию Национального института SYRI, заработная плата мужчин и женщин в Чешской Республике различается не только при сравнении среднегодового заработка (мужчины зарабатывают на 24% больше, чем женщины), но и при сравнении заработков на одной и той же должности. Там зарплаты мужчин на 12% выше.

Однако, согласно данным исследования, в соседней Австрии также наблюдается аналогичное сокращение часов. Несмотря на это, в стране нет снижения уровня занятости.

«Это связано с тем, что в Австрии в возрасте, типичном для материнства и отцовства, из-за сокращенного рабочего дня работает значительно более высокая доля женщин, чем в Чехии», — поясняют авторы исследования.

Так, если в Чехии меньшее количество отработанных часов обусловлено низким уровнем занятости, то в Австрии, благодаря сокращенному рабочему дню, такого значительного падения занятости в период отцовства не происходит.

«Молодые чешки чаще используют их только во время учебы, а не во время отцовства», — говорится в исследовании.

По данным Евростата за прошлый год, только около 10% женщин в Чешской Республике работали неполный рабочий день, в то время как в среднем по Западной Европе этот показатель составляет 35%. Хотя, по мнению экспертов рынка труда, все больше компаний осознают преимущества работы неполный рабочий день, за последние десять лет существенных изменений не произошло. В то время около 8% женщин в Чешской Республике работали неполный рабочий день.

По словам одного из авторов исследования, эксперта по рынку труда Якуба Гроссманна, в настоящее время в Чехии нет большого количества вакансий с частичной занятостью.

«В настоящее время их не так уж много на чешском рынке труда, и мы, конечно, не на уровне западных экономик. При этом следует добавить, что количество таких рабочих мест достаточно индивидуально. Это зависит от конкретной профессии и области. Их относительно часто предлагают, например, в банках или IT. Наоборот, меньше всего таких рабочих мест с частичной занятостью можно найти в обрабатывающей промышленности», — поясняет экономист.

По его словам, причины скорее исторические. Один из них — пережиток коммунистического периода, когда рынок труда планировался централизованно, без какой-либо гибкости. Во-вторых, это сама структура экономики.

«В Чешской Республике самая высокая доля сотрудников, работающих в промышленности, где часто работают посменно, а гибкость рабочего времени очень ограничена», — объясняет Гроссманн.

Основным отличием, привлекающим многих работников к договорам о выполнении работы или трудовой деятельности, является медицинское и социальное страхование. В случае DPP и DPČ надбавка выплачивается только в том случае, если работник зарабатывает определенную сумму. Страховка всегда выплачивается за краткосрочную работу.

В феврале 2023 года вступила в силу поправка к закону о взносах социального страхования и взносах в государственную политику занятости, которая призвана поддержать использование неполного рабочего времени с помощью скидки на взносы социального страхования, уплачиваемые работодателем. Страховая премия будет снижена на пять процентных пунктов (с 24,8% до 19,8%), если рабочая неделя работника составляла от 8 до 30 часов. Кроме того, работник должен принадлежать к одной из конкретных групп, определенных поправкой.

«Конечно, пройдет несколько месяцев или, может быть, первый год, прежде чем изменения отразятся на рынке. Верно и то, что почти 94% жителей Чешской Республики работают полный рабочий день. Поэтому нельзя ожидать, что в ближайшем будущем доля людей, работающих неполный рабочий день, резко возрастет. Мы можем ожидать увеличения примерно на процентный пункт. Даже это было бы интересным и оптимистичным сдвигом для начала», — оценивает Домбровский для SZ Byznys.

В более позднем возрасте, согласно результатам исследования, вовлеченность чешек в работу снова возрастает, и примерно к 45 годам они почти сравнялись по вовлеченности с мужчинами.

Далее следует резкое снижение из-за более раннего выхода женщин на пенсию. Это связано с более низким установленным законом возрастом для получения пенсии по старости для женщин (по числу воспитанных детей) и гораздо более частым привлечением женщин к уходу за членами семьи, внуками, бабушками и дедушками.

Источник: seznamzpravy.cz

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