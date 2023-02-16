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В Праге открыли Café Karel, названное в честь Карла Готта

В Праге открыли Café Karel, названное в честь Карла Готта

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Новости 420on
17 февраля
15:31
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В центре Праги открылось мемориальное кафе Карела Готта (†80). Ленточку в пассаже возле театра Divadlo v Dlouhé перерезал давний коллега и друг певца Феликс Словачек, который исполнил для гостей несколько хитов известного певца.

В Праге открыли Café Karel, названное в честь Карла Готта

В Café Karel, которое поддержали представители чешского и немецкого фан-клубов Карела Готта, люди смогут насладиться любимым кофе певца или десертами, которые он так любил. "Это прекрасная идея! Здесь прекрасная атмосфера, фотографии Карела, просто замечательно..." — сказал Словачек в интервью изданию Blesk. "Я думаю, эта концепция могла бы отлично сработать в Германии", - порекомендовал он представителям мюнхенского фан-клуба Карла Готта.

Café Karel посвящено самому успешному и популярному чешскому исполнителю популярной музыки всех времен. Карел Готт умер в 2019 году и за свою карьеру выпустил более 200 альбомов. Он получил в общей сложности 42 награды в конкурсах "Золотой соловей" и позже "Чешский соловей". Готт исполнил около 2500 песен и был очень популярен не только в Чехии, но и в Германии.

Источник: benesovsky.denik.cz

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